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Animador de La Bella Luz sorprende con mensaje en vivo tras chats sobre supuesta infidelidad con Naldy Saldaña: "Soy fiel... es IA"

José Burga fue acusado por su exesposa de haber mantenido una supuesta relación clandestina con Naldy Saldaña. En el concierto de La Bella Luz en Tarapoto, el animador no dudó en lanzar fuertes frases.

La exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, lo acusó tras denuncia de Naldy Saldaña contra exdirector musical.
La exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, lo acusó tras denuncia de Naldy Saldaña contra exdirector musical. | Foto: composición LR/Facebook/ATV
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La Bella Luz vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta —primo del dueño de la agrupación, Óscar Custodio—, la orquesta decidió regresar a los escenarios con un show en Tarapoto. El concierto fue celebrado con entusiasmo por sus seguidores, pero también generó críticas a la postura del grupo y dejó escenas que rápidamente se comentaron en redes.

Uno de los momentos más llamativos lo protagonizó José Burga, animador del conjunto, quien días atrás fue acusado por su exesposa de mantener una presunta relación clandestina con Naldy. Durante la presentación, Burga habría respondido con indirectas a esa denuncia pública, provocando reacciones entre sus compañeros que no pasaron desapercibidas.

PUEDES VER: 'La Chola Chabuca' cuestiona a La Bella Luz tras denuncia de Naldy y lanza urgente llamado: "Necesitamos justicia"

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Animador de La Bella Luz lanza mensaje tras acusación de su exesposa sobre presunta infidelidad con Naldy Saldaña

Todo ocurrió durante el concierto de La Bella Luz en Tarapoto el último viernes 7 de agosto, cuando los cantantes bromearon sobre la lealtad de José Burga en sus relaciones amorosas. Ante esos comentarios, el animador respondió: “Amiga, yo soy fiel”.

El cantante Deyvis Paredes, al escucharlo, se dirigió al público y lanzó la pregunta: “¿Ustedes creen que ‘Josecito’ es fiel o no es fiel?”.

Fue entonces cuando Burga dejó una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales: “Soy fiel. Lo que han visto es la IA”. Aunque no mencionó directamente los presuntos chats entre él y Naldy Saldaña difundidos por su exesposa, sus palabras fueron asociadas a esa acusación.

Más adelante, el popular ‘Josecito’ añadió: “En esta vida todo se paga”. En esa misma línea, una de las cantantes le recordó que debía ser fiel y no mentir, a lo que él replicó: “Yo soy recontra fiel”.

Cabe recordar que las acusaciones de su exesposa fueron presentadas en una entrevista con el programa ‘La calle no calla’, luego de la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta, quien hasta la fecha estaría como no habido.

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