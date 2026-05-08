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La separación de Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa ha tomado por sorpresa a los seguidores de la pareja. El empresario confirmó el fin de su relación de más de un año debido a los celos de la modelo argentina, causados principalmente por su cercanía con Dailyn Curbelo. El popular 'Pizzero' admitió que su actitud coqueta frente a las cámaras de televisión fue un factor crucial en la ruptura.

Diez Canseco reveló en una entrevista que nunca imaginó que su comportamiento juguetón y "entusiasta" sería malinterpretado, lo que finalmente desencadenó el final de su relación con la 'Chica dorada'. "No pensé que, de manera graciosa, medio entusiasta, coqueto, me iba a generar la separación", afirmó durante la conversación.

Mauricio Diez Canseco confirma que su relación con Aixa Sosa no va más

La ruptura entre Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa se produce en medio de una serie de tensiones que involucraron a la cantante Dailyn Curbelo, quien habría jugado un papel importante en los celos que llevaron al quiebre de la relación.

Durante una reciente entrevista en el programa 'Magaly TV: la firme', Diez Canseco admitió que nunca previó las consecuencias de su actitud frente a las cámaras, en la que mostró un comportamiento coqueto y juguetón. El hecho de que la cubana estuviera cerca de él en público añadió leña al fuego de los rumores y la desconfianza, lo que contribuyó a la separación definitiva.

La relación entre el empresario y la modelo argentina, que había sido una de las más mediáticas de los últimos años, tuvo poco más de un año de duración. En una entrevista pasada, 'Brad Pizza' confesó que fue un 'amor a primera vista' y que todo comenzó cuando le propuso a Aixa Sosa integrarse a las filas de las 'Chicas doradas'.

Aixa Sosa critica a Dailyn Curbelo por coqueteos con Mauricio Diez Canseco

Dailyn Curbelo fue otra de las figuras involucradas en este escándalo mediático. Aixa Sosa no tardó en manifestar su molestia hacia ella, acusándola de tener un acercamiento inapropiado con su entonces pareja. En una entrevista para el programa de Magaly Medina, la argentina comentó que nunca la consideró una amiga cercana y que siempre hubo una falta de respeto por parte de Mauricio, quien, a su juicio, nunca respetó su relación.

"No me sorprende que se abracen y que pueda llegar a salir hasta que están en un ‘telo’ los dos", dijo Aixa, dejando claro su desdén hacia la actitud de Curbelo. Además, mencionó que siempre sospechó que la cubana estaba interesada en su pareja y que ahora veía la ruptura como algo inevitable, dada la cercanía entre ambos.

Por su parte, Dailyn Curbelo negó cualquier tipo de romance con Mauricio Diez Canseco y aclaró que su relación con él siempre fue estrictamente de padres, debido a los hijos en común que ambos tienen. "No tengo pareja", afirmó la cantante cubana y expresó que este sería su último comentario sobre la situación.