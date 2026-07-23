María Pía revela por qué ocultó durante años su mala relación con Timoteo: "No quería que esa magia se rompa"

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María Pía Copello volvió a referirse a la complicada relación que mantuvo con Ricardo Bonilla, actor que dio vida a Timoteo, durante los años en que ambos protagonizaron uno de los programas infantiles más recordados de la televisión peruana. Esta vez, durante una entrevista con Magaly Medina, explicó por qué nunca habló públicamente sobre los conflictos que existían detrás de cámaras.

La exconductora de América Televisión reveló que, pese a las diferencias que surgieron con el paso de los años, prefirió guardar silencio para no romper la ilusión que Timoteo representaba para miles de niños.

María Pía explica por qué decidió guardar silencio sobre Timoteo durante años

Durante la última emisión de Magaly TV, la firme, Pía aseguró que nunca quiso exponer los problemas que tuvo con Timoteo porque sentía que eso habría roto la ilusión de miles de niños que lo seguían. Sin embargo, contó que, cuando comenzaban las grabaciones, lograba separar al personaje de la persona que estaba dentro del traje.

"Yo trabajé con él casi siete años, y definitivamente cuando termino de trabajar pasan muchas cosas, pero yo nunca quise romper esa magia porque fue una etapa de mucho aprendizaje, de viajes y un montón de cosas. […] Sabes qué, cuando Timoteo cobraba vida, yo me olvidaba quién estaba dentro, era algo medio raro la verdad. Yo ni sé cómo podía disociar. Lo curioso es que yo no quería que esa magia se rompa”, expresó.

Asimismo, confirmó que ambos debían disimular la mala relación frente al público e incluso reveló que, en la última etapa de trabajo juntos, ya ni siquiera se dirigían la palabra.

"Seguí haciendo muchas cosas porque amaba mi trabajo y dos, porque necesitaba la plata. Han sido 25 años desde que mi papá había fallecido. Fue en la última etapa de los últimos dos años de trabajo. En ese momento con Timoteo no nos dirigíamos la palabra, imagínate. Y tú dirás: ¿por qué ahora lo decides contar? Han sido muchos años a los que a mí me han dado de alma", señaló.

Revela por qué continuó trabajando con Timoteo pese a los conflictos

La conductora de 'Sin más que decir' explicó que el distanciamiento comenzó por desacuerdos económicos, luego de que Ricardo Bonilla asumiera el manejo de los shows y circos del programa. Pese a ello, aseguró que decidió continuar porque atravesaba un difícil momento familiar y era el principal sustento económico de su familia.

"Yo sentía que no valoraban mi trabajo y cuando iba a conversar con él era como: 'Bueno, es lo que hay'. Para mí no hay nada peor que me traten mal, yo creo que cualquiera reaccionaría mal. Ahí creo que empezaron las fricciones. […] Necesitaba la plata, Magaly. Mi papá fallece de cáncer al pulmón, Ana Karina queda embarazada y yo era el único sustento de mi casa", recordó.

Finalmente, la ex animadora también recordó que el ambiente de trabajo se volvió cada vez más complicado y que la tensión era evidente para todo el equipo de producción.

"Era muy difícil trabajar, el ambiente era feo. Creo que los productores no me van a dejar mentir porque lo han vivido con nosotros. Se respiraba una tensión adentro", afirmó.