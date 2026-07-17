Deudos de La Cantuta exigen justicia a 34 años de la masacre: "Es obligación del Estado buscar los cuerpos que nos faltan"

Protesta por Masacre de La Cantuta se dio frente a sede del PJ | Foto: X-Mirtha Vásquez.

Protesta por Masacre de La Cantuta se dio frente a sede del PJ | Foto: X-Mirtha Vásquez.

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Los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta protestaron frente a la Corte Suprema para exigir justicia al Estado, al cumplirse 34 años de este episodio, considerado uno de los más graves de derechos humanos cometidos durante la dictadura fujimorista.

Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, uno de los estudiantes asesinados por el Grupo Colina, señaló que el Estado ha dejado en pausa la búsqueda de los cuerpos que aún permanecen desaparecidos.

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"Es una fecha para ver cómo van los procesos de justicia. Lamentablemente, en el caso La Cantuta tenemos a cuatro personas en calidad de desaparecidas, con un proceso de búsqueda que no tiene presupuesto desde el 2022. (...)", declaró a Ideele Radio.

Además, Ortiz comentó que los familiares han iniciado procesos judiciales contra integrantes del escuadrón paramilitar responsable de estos asesinatos. La activista por los derechos humanos afirmó que las organizaciones continúan movilizándose para exigir justicia.

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"En los procesos judiciales tenemos un proceso abierto contra el coronel Oliveros Pérez, quien fue capturado hace dos semanas. Asimismo, hay tres miembros del Grupo Colina que permanecen en calidad de no habidos y prófugos de la justicia. (...) Esperamos que toda esta lucha termine para la tranquilidad de los familiares", señaló a Ideele Radio.