Hijo de David Beckham debuta como actor en 'Forty Love', película de romance gay de rivalidad y deseo prohibido

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Romeo Beckham, hijo de David Beckham y Victoria Beckham, inicia una nueva etapa en su carrera profesional con su debut como actor en la película 'Forty Love', una producción francesa que combina el universo del tenis de élite con un drama romántico de corte queer. El proyecto supone su primera gran aparición en el cine tras haberse desarrollado previamente en el ámbito del modelaje internacional.

La cinta está dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, quien se estrena como realizador de largometrajes con esta historia ambientada en el circuito profesional del tenis. El estreno en salas de Francia está previsto para el 25 de noviembre de 2026, con una posterior distribución internacional. El reparto incluye a Paul Kircher, Guillaume Canet y Catherine Deneuve, figuras reconocidas del cine europeo contemporáneo.

Romeo Beckham debutará en el cine con 23 años.

Romeo Beckham, hijo de David Beckham, debuta como actor en una película de romance gay

Romeo Beckham, hijo de David Beckham, interpreta en 'Forty Love' a un rival que irrumpe en la vida del protagonista principal y altera por completo el equilibrio competitivo y emocional de la historia.

Su papel se entrelaza con el de Sacha Gallo, personaje encarnado por Paul Kircher, descrito como una joven promesa del tenis con aspiraciones de consolidarse en la élite del deporte profesional.

El proyecto marca un cambio significativo en la trayectoria del joven británico de 23 años, que hasta ahora había centrado su carrera en el mundo de la moda, trabajando para firmas internacionales como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

¿De qué trata 'Forty Love', película protagonizada por Romeo Beckham?

La historia de 'Forty Love' se centra en Sacha Gallo, una estrella emergente del tenis que ha dedicado toda su vida a convertirse en campeón. Su objetivo es conquistar un gran título en París, pero su camino se ve alterado por la llegada de un nuevo rival que no solo desafía su rendimiento deportivo, sino también su mundo emocional y personal.

Según la sinopsis oficial, 'por primera vez se enfrenta a un adversario de una naturaleza completamente distinta, el amor'. En este contexto, la producción describe ese sentimiento como 'una fuerza tan estimulante como desestabilizadora y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya afrontado sobre la pista', reforzando el eje central de la película como un drama romántico de alta carga emocional.

La propuesta narrativa combina elementos de competición deportiva con una historia de deseo entre hombres, desarrollada en un entorno de alto rendimiento. La película explora cómo la presión del éxito puede chocar con la vulnerabilidad afectiva, en un escenario donde la rivalidad se transforma en una conexión inesperada.

El productor Hugo Sélignac ha definido la obra como una fábula romántica que busca unir la intensidad del deporte profesional con la sensibilidad de los primeros vínculos emocionales, consolidando así una historia centrada en el conflicto entre ambición y sentimientos.