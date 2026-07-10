La selección de Colombia se despidió del Mundial 2026 sin derrotas. Foto: AFP

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La dura eliminación de Colombia del Mundial 2026 desencadenó un condenable episodio de violencia. Luego de caer en penales ante Suiza, el delantero Jáminton Campaz sufrió una serie de ataques a través de las redes sociales.

Desde diversos sectores responsabilizaron al veloz extremo por fallar un gol a los 114 minutos del tiempo extra. El futbolista de Rosario Central decidió pronunciarse con un sentido mensaje.

Jáminton Campaz denuncia amenazas tras eliminación de Colombia del Mundial 2026

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”, escribió en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el jugador de la selección de Colombia hizo referencia a las amenazas que viene recibiendo por su accionar en el partido del Mundial 2026.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, agregó.

Ángel Di María se solidariza con Jáminton Campaz

En medio de este panorama, el histórico Ángel Di María, su compañero en Rosario Central, no dudó en respaldar y mostrar su solidaridad con el atacante de 26 años.

“Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un mundial con tu país. Te quiero ‘Bichinnnnn’”, mencionó el campeón del mundo con Argentina en sus redes sociales.