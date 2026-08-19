María Pía Copello reveló que Magaly se negó a ser la ancla principal de la Teletón, después de enterarse de la situación de Ethel Pozo. Foto: captura Youtube

María Pía Copello reveló que Magaly se negó a ser la ancla principal de la Teletón, después de enterarse de la situación de Ethel Pozo. Foto: captura Youtube

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Ethel Pozo confirmó que fue retirada de la conducción de la Teletón 2026, evento solidario que se realizará durante el 11 y 12 de septiembre. y Gisela Valcárcel en los próximos días lanzará un comunicado para anunciar su salida. Ante esa situación, los organizadores quisieron convocar a una figura televisiva del mismo peso que la ‘Señito’ y pensaron en Magaly Medina.

Este miércoles 19 de agosto, María Pía Copello, amiga íntima de Magaly Medina, confirmó que le propusieron a la 'Urraca' ser el ancla principal de la Teletón 2026. Sin embargo, la conductora de ATV se habría negado. "No soy plato de segunda mesa", es lo que habría respondido a Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia.

Magaly Medina se niega a conducir la Teletón 2026

En su podcast 'Sin más que decir', María Pía Copello dijo que sabe de la misma fuente, es decir, de Magaly Medina, que la presentadora de televisión se rehusó a presentar el evento, días después de enterarse que vetaron a Ethel Pozo por supuestamente hablar mal de los conductores de 'América hoy'.

"Resulta que ante los acontecimientos que se han generado a raíz de la Teletón, definitivamente necesitan tener las anclas necesarias para la convocatoria y para la jornada que es bastante larga. Entonces, la información que yo tengo es que han llamado a una persona que no es de América TV y le han dicho que le encantaría que pueda ser parte de la Teletón y esta persona respondió lo siguiente: ‘No soy plato de segunda mesa’", manifestó Copello antes de confirmar el nombre.

Ante la presión de los seguidores de que diga de quién se trata, Copello indicó: "Quiero decirle a todo ese chat, que está escribiendo el nombre que están en lo cierto". "Es Magaly. Todo el chat está poniendo 'han llamado a Magaly'", añadió Ethel Pozo.

Cuando Luciana Roy preguntó si los organizadores de la Teletón pretendían juntar a Gisela Valcárcel y a Magaly Medina en un mismo set, María Pía dejó entrever que la idea era que la conductora de ATV tome el lugar de la 'Señito'. “Mi teoría es que no, sino que una venía en reemplazo de la otra”, aclaró la exanimadora infantil.