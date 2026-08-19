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Esposo de Analía Jiménez la demanda y busca el divorcio tras ampay con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: "Mantenía relación clandestina"

Sale a la luz documento que expone demanda de Analía Jiménez. Su esposo la señalaría de adulterio y violencia luego de ser captada besando a Jean Paul Gabuteau cuando el empresario seguía con Silvia Cornejo.

Silvia Cornejo terminó su relación con Jean Paul Gabuteau debido al ampay con Analía Jiménez.
Silvia Cornejo terminó su relación con Jean Paul Gabuteau debido al ampay con Analía Jiménez. | Foto: composición LR/ATV/Willax
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El esposo de Analía Jiménez la demanda tras ampay con Jean Paul Gabuteau, con quien fue captada besándose y cuyas imágenes provocaron la ruptura del matrimonio del empresario con Silvia Cornejo, quien espera un segundo hijo de él. De acuerdo con un documento expuesto por ‘Amor y Fuego’, el hombre identificado como el cónyuge de la mujer ha confirmado que hubo una infidelidad y estaría buscando el divorcio.

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