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El esposo de Analía Jiménez la demanda tras ampay con Jean Paul Gabuteau, con quien fue captada besándose y cuyas imágenes provocaron la ruptura del matrimonio del empresario con Silvia Cornejo, quien espera un segundo hijo de él. De acuerdo con un documento expuesto por ‘Amor y Fuego’, el hombre identificado como el cónyuge de la mujer ha confirmado que hubo una infidelidad y estaría buscando el divorcio.