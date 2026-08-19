Esposo de Analía Jiménez la demanda y busca el divorcio tras ampay con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: "Mantenía relación clandestina"
Sale a la luz documento que expone demanda de Analía Jiménez. Su esposo la señalaría de adulterio y violencia luego de ser captada besando a Jean Paul Gabuteau cuando el empresario seguía con Silvia Cornejo.
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El esposo de Analía Jiménez la demanda tras ampay con Jean Paul Gabuteau, con quien fue captada besándose y cuyas imágenes provocaron la ruptura del matrimonio del empresario con Silvia Cornejo, quien espera un segundo hijo de él. De acuerdo con un documento expuesto por ‘Amor y Fuego’, el hombre identificado como el cónyuge de la mujer ha confirmado que hubo una infidelidad y estaría buscando el divorcio.