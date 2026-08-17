Nuevas especies para la ciencia: descubren dos camarones sin ojos que habitan en aguas subterráneas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Dos diminutos crustáceos sin ojos ni pigmentación forman parte de dos especies que la ciencia desconocía hasta ahora. Investigadores de la Universidad de Hiroshima los identificaron en aguas de cuevas de las islas Ryukyu, un archipiélago subtropical del suroeste de Japón que se extiende hacia Taiwán.

Las especies pertenecen al género Bogidiella, un grupo de anfípodos semejantes a pequeños camarones que ocupa ambientes acuáticos subterráneos. El estudio, publicado en Zootaxa, describe a Bogidiella isajii y Bogidiella painushima, dos animales con rasgos asociados a la vida en lugares donde la luz prácticamente no existe.

Dos pequeños crustáceos adaptados a vivir en la oscuridad

B. isajii apareció en una cueva submarina de tipo anquialino de la isla Minamidaito. Sus ejemplares alcanzan entre 3,8 y 4,3 milímetros, una longitud similar a la de una semilla de sésamo. La especie carece de la rama interna de los pleópodos y presenta diferencias en las estructuras de la cola, conocidas como telson, además de características particulares en los urópodos.

Su nombre rinde homenaje a Yoshitaka Isajii, la persona que la descubrió. La segunda especie, B. painushima, procede de una cueva de la isla Ishigaki, donde los investigadores localizaron individuos de entre 1,4 y 3,2 milímetros. Su denominación deriva de 'Painu-shima', una expresión de Okinawa que significa 'isla del sur'.

Aunque ambas especies comparten rasgos propios del género, B. painushima posee diferencias en la cabeza, las antenas, el telson y los gnatópodos, apéndices que cumplen funciones relacionadas con la alimentación y el aseo. Estas características permitieron distinguirla de otros miembros conocidos de Bogidiella.

El hallazgo revela la biodiversidad oculta de las aguas subterráneas

Los anfípodos de la familia Bogidiellidae ocupan ambientes que suelen pasar inadvertidos, desde estrechos cursos de agua hasta sistemas subterráneos con agua dulce, salobre o influencia marina.

"Las aguas subterráneas se han utilizado durante mucho tiempo en la vida humana como fuente de agua potable y para fines agrícolas, pero en los últimos años, la conservación del medio ambiente de las aguas subterráneas se ha convertido en un gran desafío", dijo Ko Tomikawa, profesor de la Universidad de Hiroshima y autor principal del estudio.

El equipo obtuvo muestras destinadas al análisis de las secuencias genéticas de ambas especies. Los investigadores plantean estudios más amplios para conocer la diversidad biológica de estos hábitats y reconstruir la historia evolutiva de sus habitantes. La investigación también destaca la necesidad de conservar estos ecosistemas ante el deterioro asociado con las actividades humanas.