Sócrates, figura de la filosofía griega: "Las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La frase atribuida a Sócrates, las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas, resume una de las cuestiones centrales de la filosofía griega: qué es el alma, qué relación tiene con la vida y si puede sobrevivir a la muerte del cuerpo.

El diálogo Fedón, escrito por Platón, sitúa al filósofo griego en sus últimas horas antes de beber la cicuta. En ese contexto, el filósofo conversa con sus discípulos sobre la muerte y sobre lo que puede ocurrir con el alma cuando el cuerpo desaparece.

Uno de los argumentos centrales sostiene que el alma no está sometida a la misma condición mortal que el cuerpo. En un pasaje del diálogo, Sócrates llega a la conclusión de que el alma es inmortal después de desarrollar un razonamiento basado en la relación entre el alma y la vida. El texto conservado por el proyecto Perseus de la Universidad Tufts recoge este argumento en Fedón 105e.

La discusión continúa y Sócrates sostiene que, si el alma es inmortal, la muerte no puede entenderse simplemente como su destrucción. En Fedón 106e, el diálogo plantea que la parte mortal del ser humano muere, mientras que aquello que es inmortal se aparta de la muerte.

¿Por qué se habla de un alma divina?

En uno de los pasajes más conocidos del diálogo, Sócrates pregunta a Cebes a cuál de las dos partes del ser humano se parece lo divino. La respuesta establece una oposición entre el alma y el cuerpo: el alma se asemeja a lo divino, mientras que el cuerpo pertenece al ámbito mortal.

El texto continúa describiendo el alma como semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme e indisoluble, mientras que el cuerpo aparece asociado con lo humano, mortal y cambiante.

La asociación entre la vida justa y el destino del alma también aparece en otros textos platónicos. En Leyes, por ejemplo, Platón presenta el alma inmortal como aquello que constituye el verdadero ser de cada persona y sostiene que el individuo bueno puede afrontar la muerte con una perspectiva diferente de quien vivió injustamente.

¿Quién fue Sócrates?

Sócrates fue un filósofo ateniense que vivió aproximadamente entre 469 y 399 a. C. y es considerado una de las figuras fundamentales de la filosofía occidental. No dejó ninguna obra escrita, por lo que lo que conocemos de su vida y pensamiento procede principalmente de testimonios de autores posteriores o contemporáneos, especialmente Platón, Jenofonte y Aristófanes.

Esta circunstancia genera el llamado problema socrático: resulta difícil separar con absoluta certeza al Sócrates histórico del personaje que Platón presenta en sus diálogos.