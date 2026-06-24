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Suheyn Cipriani confirmó oficialmente su relación con Luis Zapata, empresario minero con el que protagonizó un ampay expuesto por Magaly Medina. Tras el anuncio oficial, una de las primeras figuras que reaccionó a este romance fue Samantha Batallanos, expareja del nuevo galán de la reina de belleza.

En declaraciones para 'América Hoy', la modelo e influencer sorprendió al remarcar la cercanía que aún mantiene con Zapata y, además, al asegurar que ella sigue siendo "el amor de su vida".

Samantha Batallanos reacciona a romance entre su ex y Suheyn Cipriani

Durante la entrevista, Samantha Batallanos explicó que el fin de su relación de casi cinco años con Luis Zapata se dio en buenos términos. Aseguró que, pese a la separación, nunca sintió que el romance se hubiera roto, pues el empresario minero siempre estuvo presente en su vida. "La verdad es que terminamos muy bien. De hecho, ni siquiera siento que alguna vez terminamos. O sea, siempre hemos estado juntos, siempre. Nunca ha habido un periodo donde yo diga: ‘¿Qué será de Luis?’. Siempre lo he tenido en mi vida", declaró.

La exreina de belleza también se refirió al largo historial sentimental de Zapata y, aunque admitió no saber si algún día cambiaría, no dudó en reafirmar el cariño que siente por él. "El cariño y el amor que tengo es forever, a pesar de que él ha estado tipo con todas las chicas con las que ha estado, porque Luis tiene una variedad increíble de tener mujeres. Yo siempre digo: ‘Oye, ya, por favor, ya’. Hoy una, mañana otra. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero yo lo adoro, lo amo", agregó.

Consultada sobre el vínculo de Zapata con Suheyn Cipriani, Batallanos confirmó que estaba al tanto y reflexionó sobre la dinámica de las relaciones amorosas, dejando abierta la posibilidad de que se trate de un romance pasajero. "Yo ya sabía. Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas y de repente sí funciona y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis, ¿no?", declaró.

Finalmente, Batallanos aseguró ser el amor de la vida de Luis Zapata y sostuvo que, desde su perspectiva, Cipriani no debería fastidiarse por su preocupación y cariño hacia el empresario minero. "Definitivamente yo soy el amor de su vida. De hecho, es la persona con la que mejor me he llevado después de haber terminado. Yo lo respeto, lo quiero mucho. Siempre voy a velar por su felicidad y no creo que eso sea molestia para ella, todo lo contrario", sentenció.