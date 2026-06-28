Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los hermanos Juan y Miguel Barbarán, más conocidos como los gemelos 'Paletazo', sorprendieron al revelar detalles inéditos sobre su vida sentimental durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello. Los reconocidos estilistas peruanos no solo hablaron de su trayectoria, sino que también soltaron una confesión que dejó sin palabras a los presentes.

Uno de ellos aseguró que, años atrás, vivió un romance con un popular chico reality de 'Esto es guerra'. Aunque evitó revelar su identidad, dio varias pistas sobre el misterioso personaje y aseguró que actualmente tendría hijos e incluso estaría casado. Esto generó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del programa.

Gemelos 'Paletazo' exponen a chico reality de 'Esto es guerra' y revelan que tuvieron romance

Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', uno de los gemelos 'Paletazo' sorprendió al hablar sobre las relaciones sentimentales que ha tenido a lo largo de su vida y aseguró que la mayoría de sus exparejas eran hombres heterosexuales. Incluso, sostuvo que varios de ellos actualmente han formado una familia.

"Hay hombres casados con vida hetero que les gusta (estar) con travestis o chicas trans", comentó al inicio de sus declaraciones. Luego, lanzó la confesión que dejó atónitos a los conductores del espacio: "Puedo decir que los 10 o 15 novios (que he tenido) han sido heteros. Ahora tienen hijos, hasta se han casado. Uno estuvo en 'Esto es guerra'".

¿De qué chico reality de 'Esto es guerra' hablan?

La revelación generó la inmediata reacción de los presentes, ya que en la mesa también se encontraban Mario Hart e Israel Dreyfus, dos de los rostros más recordados del reality de competencia.

Ante ello, uno de los conductores le consultó si el misterioso personaje pertenecía a la época de ambos, a lo que el estilista respondió: "Ha estado en sus épocas", mientras señalaba a Hart y Dreyfus.

Luciana Roy, otra de las conductoras del programa, aseguró saber de quién se trataba. Sin embargo, fue frenada por María Pía Copello. “No digamos nada, por favor”, expresó la exconductora de 'Mande quien mande'.