Luana Barrón se ha consolidado como una de las influencers más destacadas de la actualidad, gracias a su estilo auténtico, carisma y la capacidad de conectar con su audiencia. Con una sólida presencia en redes sociales, la influencer comparte contenido que combina moda, estilo de vida, viajes y bienestar, convirtiéndose en una referente para miles de seguidores que buscan inspiración en su día a día.

Asimismo, Luana Barrón, reconocida influencer y figura del entretenimiento, ha expresado su interés en participar en el prestigioso certamen de belleza Miss Perú. Con su carisma, talento y elegancia, se proyectaría como una fuerte candidata para competir por la corona y representar al país en escenarios internacionales.

Quiere ser la próxima Miss Perú

La influencer Luana Barrón atraviesa un periodo de gran éxito tras ser reconocida como una de las creadoras de contenido más demandadas en la actualidad. En una entrevista reciente con la revista COSAS, la modelo reveló emocionantes detalles sobre su inminente debut en la pantalla grande y dejó abierta la posibilidad de participar en el certamen de Miss Perú, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Luana Barrón, destacada influencer que cuenta con más un millón de seguidores. Foto: Instagram

“Cuando era más joven participé y gané el título de Miss Teen Perú. Fue una experiencia bonita. Representé al Perú en Nicaragua y gané varios reconocimientos. Aunque tuve algunas dudas con los resultados, no descarto volver a los certámenes de belleza”, señaló al inicio en su entrevista con la citada revista.

En este contexto, Luana Barrón mencionó que comenzó a participar en el modelaje desde su juventud, por lo que no ha descartado la posibilidad de ser la próxima Miss Perú.

“Me encantaría representar al Perú a nivel internacional, pero siento que requiere una preparación seria. Hasta ahora no lo he hecho porque he priorizado mi carrera en redes sociales, pero quién sabe, podría ser más adelante. Hace años era un no rotundo, pero ahora no cierro esa puerta”, agregó al respecto.

¿Luana Barrón incursiona en la actuación?

A lo largo de su trayectoria, Luana Barrón ha trabajado con firmas internacionales como Dior, Tommy Hilfiger y Adidas. Además, ha asistido a eventos de moda de alto perfil, incluyendo el Victoria’s Secret Fashion Show 2024 en Nueva York, donde fue la única influencer peruana presente.

Por otro lado, se dio a conocer que Luana Barrón también ha incursionado en la actuación. El próximo año, se estrenará la película ‘No te mueras por mí’, una producción peruana que pone de relieve la problemática de la violencia hacia la mujer. Este filme reúne a un elenco de renombre, que incluye a: Mónica Sánchez, Ximena Palomino, Adolfo Aguilar, Denisse Dibos y Juan Carlos Rey de Castro, entre otros destacados actores.

“Trabajar con actores que admiro tanto fue un gran desafío, pero lo asumí con mucha dedicación. Fue una experiencia increíble que, sin duda, me gustaría repetir”, mencionó la influencer sobre su participación.