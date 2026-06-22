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Robotín explota e insulta a jóvenes tiktokers en Estados Unidos que arruinaron su trabajo

El popular Robotín vivió un tenso momento mientras trabajaba en Estados Unidos. Un grupo de tiktokers interrumpió su espectáculo en repetidas ocasiones y desató la furia del cómico peruano, quien los enfrentó e insultó durante una transmisión en vivo.

Robotín se encuentra desde hace varios meses en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Robotín se encuentra desde hace varios meses en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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Alan Castillo, conocido en el mundo artístico como Robotín, atraviesa una nueva etapa en Estados Unidos, donde busca generar ingresos con su característico personaje de estatua humana. Sin embargo, una reciente jornada laboral en el muelle de Santa Mónica terminó marcada por un incómodo incidente con un grupo de jóvenes creadores de contenido.

Mientras realizaba su espectáculo ante los visitantes, varios tiktokers se acercaron para interrumpirlo y provocar una reacción frente a las cámaras. Aunque el cómico peruano mantuvo la calma en ese momento, después perdió la paciencia y, en plena transmisión en vivo, lanzó fuertes insultos contra quienes, según denunció, intentaron perjudicar su presentación.

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Robotín expresa toda su furia contra jóvenes que lo molestaron

Tras la retirada del grupo de tiktokers, Alan Castillo no pudo ocultar su incomodidad y reaccionó en plena transmisión en vivo. Visiblemente molesto, lanzó duras expresiones contra los jóvenes que, según su versión, se acercaron únicamente para interrumpir su trabajo y generar contenido a costa de su presentación callejera.

“¿Vieron a esos estúpidos? ¿Los vieron?”, expresó apenas el grupo se alejó del lugar donde trabajaba. Robotín sostuvo que los visitantes no mostraron ningún respeto por su labor y que su intención era hacerlo perder la concentración.

“Querían que me mueva. No echaron ni un dólar”, agregó, dejando en claro su malestar por la situación. Además, denunció que los jóvenes se colocaron demasiado cerca durante su presentación: “Me estaban grabando cerca de la cara, esos son los populares chistosos”, comentó, criticando la actitud de los creadores de contenido que habrían afectado su espectáculo en plena vía pública.

PUEDES VER: Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

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Robotín tiene nuevo cruce con el grupo de tiktokers en Estados Unidos

Solo unos segundos después del primer altercado, el grupo de jóvenes creadores de contenido volvió a acercarse al lugar donde se encontraba Alan Castillo, lo que generó nuevamente tensión durante su jornada laboral en el muelle de Santa Mónica. Esta vez, el artista reaccionó de forma inmediata ante la insistencia de los tiktokers.

Visiblemente molesto, Robotín los enfrentó desde el inicio y elevó el tono de su reclamo. “Fuera conch***”, se le escucha decir mientras les reprochaba haber regresado para interrumpirlo nuevamente. En las imágenes difundidas se observa cómo los jóvenes intentan explicarle su versión de los hechos, aunque sin lograr calmar la situación ni evitar el cruce verbal.

Tras el nuevo enfrentamiento, el cómico peruano continuó con su transmisión en vivo y expresó sentirse satisfecho por lo ocurrido, al interpretarlo como una especie de “revancha” frente a quienes, según él, venían afectando su trabajo en Estados Unidos.

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