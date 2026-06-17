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Pamela López impacta con radical cambio de imagen y abandona Lima tras romper con Paul Michael: “Nos fuimos a ser felices”

La influencer Pamela López sorprendió a los usuarios al presumir su nueva apariencia en redes sociales. Además, decidió alejarse de Lima para olvidar su ruptura con Paul Michael.

Pamela López se ha convertido en un personaje popular tras el fin de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela López se ha convertido en un personaje popular tras el fin de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Instagram.
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Pamela López dio un drástico giro a su imagen y sorprendió a sus seguidores con su nueva apariencia tras poner fin a su relación con Paul Michael, luego de casi un año de romance. Además, la todavía esposa de Christian Cueva decidió dejar Lima junto con sus hijos.

La trujillana evitó revelar las razones que la llevaron a terminar con el cantante y prefirió centrar la atención en su renovada imagen. A través de sus redes sociales, mostró que dejó atrás su característico cabello negro para apostar por uno rubio, un cambio que sorprendió a muchos usuarios.

Pamela López presume su nueva imagen. Foto: Instagram.

Pamela López presume su nueva imagen. Foto: Instagram.

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Pamela López abandona Lima tras terminar con Paul Michael

Pamela López habría decidido tomarse un respiro luego de anunciar el fin de su relación con Paul Michael, tras el último programa de 'La granja VIP'. Por esa razón, llevó a sus hijos y a sus padres al Cusco para disfrutar de unos días de descanso.

“Las promesas se cumplen. Nos fuimos a ser felices con permiso”, escribió la influencer junto a una fotografía en la que aparece con dos de los hijos que tiene con Christian Cueva. Más adelante, compartió otra publicación acompañada de imágenes con sus padres y una de sus hijas. “Todo sacrificio trae su recompensa. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Los amo infinito”, expresó López.

PUEDES VER: Paul Michael llora en vivo por el comunicado de Pamela López y revela qué es lo que más extrañará de la relación: “Es lo mejor para los dos”

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Paul Michael llora tras fin de su relación con Pamela López

Luego de permanecer 13 semanas consecutivas en 'La granja VIP', Pamela López anunció el fin de su romance con Paul Michael. Aunque el cantante aceptó la decisión, no pudo contener las lágrimas al referirse a la ruptura.

El artista afirmó que la diferencia de edad entre ambos y las dificultades para entenderse habrían influido en el quiebre de la relación. “Ella que vaya a terapia y yo también. No es malo (llevar terapia), pero por separado…”, dijo Michael.

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