Karen Schwarz expone la carta que envió a Keiko Fujimori tras asumir la Presidencia: "De mujer a mujer"

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Karen Schwarz, quien actualmente reside en España junto a su esposo, el cantante Ezio Oliva, y sus dos hijas, ha enfocado su carrera en el crecimiento de su marca de ropa interior, Valente, tras alejarse de la televisión. Sin embargo, recientemente reapareció en redes sociales para agradecer públicamente el saludo que recibió de la presidenta Keiko Fujimori.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la exconductora leyó parte de la carta que acompañó el obsequio. "Me emociona pensar que, de mujer a mujer, podemos acompañarnos más de lo que imaginamos. Ojalá estas prendas te recuerden que nunca dejes de cuidar a la mujer que hay detrás de todos los títulos y responsabilidades", expresó en el mensaje.

Karen Schwarz muestra la carta que le envió a Keiko Fujimori

La exconductora de televisión reveló el contenido de la carta que envió a la presidenta Keiko Fujimori junto a un paquete con prendas de su marca de ropa interior, Valente. La empresaria compartió el emotivo mensaje que escribió para la mandataria, dejando en claro que su gesto no tuvo ninguna connotación política.

En el mensaje, la empresaria resaltó que quiso dirigirse a la mujer detrás del cargo presidencial. "Hoy no pienso en el cargo que estás por asumir, sino en la mujer que eres. En la mamá, la hija, la hermana, la amiga. En esa mujer que, como todas nosotras, ha tenido que encontrar fuerzas incluso en los días más difíciles", se lee en la carta.

Asimismo, explicó que el propósito del regalo era recordarle la importancia de cuidar de sí misma en medio de las responsabilidades que implica dirigir el país. "Por eso quise hacerte llegar este detalle. No para recordarte la responsabilidad que tienes por delante, sino para recordarte que también mereces sentirte cómoda, sostenida y abrazada en medio de todo. A veces, esos pequeños gestos también nos ayudan a volver a nosotras", escribió.

Carta de Karen Schwarz a Keiko Fujimi. Foto: Instagram

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Karen Schwarz aclara que su gesto hacia Keiko Fujimori no tuvo un trasfondo político

Luego de compartir la carta, la modelo también aprovechó para responder a quienes podrían interpretar su acción como un respaldo político. La empresaria fue enfática al señalar que el envío del obsequio estuvo motivado únicamente por la admiración hacia otra mujer emprendedora y no por afinidades ideológicas.

Según contó, la iniciativa nació a partir de una conversación con la gerente general de Valente, quien le propuso hacer llegar un presente a la presidenta. Para concretar la entrega, se contactó con el diseñador Yirko Sivirich, quien la ayudó a que el paquete llegara a manos de la mandataria.

"Pero antes de que alguien intente ponerme una etiqueta política, quiero decir algo muy claro: esto no tiene nada que ver con derechas, izquierdas ni partidos. Tiene que ver con lo que siento como mujer frente a otra mujer que decidió compartir su experiencia con un emprendimiento que llevo construyendo con el alma desde hace casi cinco años", escribió junto al video e imágenes que publicó en sus redes sociales.