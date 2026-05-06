Andy V acusa a Susy Díaz de truncar su candidatura como diputado por Perú Federal: “Habló con el dueño del partido y me desligaron”
En una reciente entrevista, Andy V reveló que su candidatura fue bloqueada por Susy Díaz, quien utilizó sus contactos para frenarla. A pesar de esto, el artista mantiene sus aspiraciones políticas.
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Andrés Olano Castro, más conocido como Andy V, iba a postular a la Cámara de Diputados con el partido Perú Federal, con el número 6. Sin embargo, su candidatura no prosperó y no logró participar en las últimas Elecciones Generales 2026. Después de varios meses en silencio, el polémico personaje cuenta qué pasó realmente.
En una reciente entrevista con La República, Andy V contó que volvió a la música junto a la orquesta Ángeles de Oro, habló de su ausencia en la televisión peruana e incluso se refirió a sus ganas de ingresar a la política.
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Andy V lanza acusación contra Susy Díaz
Andy V aseguró que tenía todas las ganas de postular al Congreso para el periodo 2026-2031 con el número 6 en la lista de Perú Federal. Sin embargo, su expareja, Susy Díaz, habría utilizado sus contactos para frenar su candidatura a diputado.
“Yo me iba a lanzar como diputado, pero Susy Díaz se metió y habló con el dueño del partido Perú Federal y bueno, me desligaron”, declaró Andy V el pasado lunes 4 de mayo, durante el avant de ‘La Niña’, película peruana que llega a los cines este jueves 7 de mayo.
Andrés Olano Castro volvería a intentar ingresar a la política para representar a las personas de su género. “Ahora me voy a lanzar de ministro del hombre para los hombres que están sufriendo, para esos hombres que los hacen firmar hijos ajenos y para esos hombres que las mujeres gritan. ¡Haz tu denuncia por violencia psicológica!”, añadió.
Por otro lado, el polémico personaje dejó entrever que ha sido víctima de violencia psicológica por parte de Magaly Medina. Asimismo, Andy V manifestó que, si bien extraña volver a las pantallas chicas, la TV peruana también necesita de él. “Así que ya volví, ya resucité”, agregó entre risas.