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Anne Hathaway revela que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años y luce su pancita

La protagonista de 'El diablo viste a la moda', Anne Hathaway, anunció que está esperando a su tercer hijo junto a Adam Shulman. La actriz compartió un emotivo video en redes sociales donde mostró por primera vez su pancita de embarazo.

Anne Hathaway es en la actualidad una de las actrices más populares del mundo. Foto: Composición LR/Instagram.
Anne Hathaway es en la actualidad una de las actrices más populares del mundo. Foto: Composición LR/Instagram.
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Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al anunciar que agrandará su familia. La reconocida actriz de Hollywood reveló que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo y eligió las redes sociales para compartir el especial momento.

La estrella de 'El diablo viste a la moda', de 43 años, publicó un breve video en Instagram en el que aparece caminando frente a la cámara con un elegante vestido blanco. Mientras suena la canción 'Baby I’m Yours', de Barbara Lewis, la actriz mantiene inicialmente sus brazos sobre el abdomen, pero segundos después los aparta para mostrar su pancita de embarazo. Con una gran sonrisa, acaricia su vientre y abandona la escena corriendo, en un gesto que desató la emoción de sus seguidores.

Junto a las imágenes, Hathaway acompañó la publicación con una breve frase que hizo referencia al tema musical utilizado: ‘x Baby, I’m yours x’.

PUEDES VER: ‘El diablo viste a la moda 2’: esto dice la crítica especializada sobre la película con Meryl Streep y Anne Hathaway

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¿Quiénes son los hijos de Anne Hathaway y quién es el padre de ellos?

La vida personal de Anne Hathaway ha estado marcada por la estabilidad junto a Adam Shulman, productor y empresario con quien contrajo matrimonio en 2012. La pareja formó una familia algunos años después con la llegada de Jonathan, su primer hijo de 10 años, nacido en 2016. Más adelante, en 2019, recibieron a Jack, quien se convirtió en el segundo integrante de la familia con seis años.

Lejos de los reflectores de Hollywood, la actriz suele mantener en reserva los detalles de su hogar. Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista 'Elle' en mayo, se mostró abierta a hablar sobre la etapa que atraviesa junto a su esposo y sus hijos. Hathaway contó que disfruta especialmente el tiempo que comparten en familia y que sus pequeños aún buscan pasar momentos con sus padres, una dinámica que sabe que cambiará conforme crezcan.

“Bueno, siempre nos encantará pasar tiempo con ellos, pero sus sentimientos hacia nosotros podrían cambiar”, comentó la intérprete al reflexionar sobre el paso de los años y la evolución natural de la relación entre padres e hijos.

Además, aseguró que tanto ella como Shulman viven un momento de plenitud, tanto en el ámbito familiar como profesional. “Solo estamos viviendo el presente”, afirmó. “Adam y yo lo estamos disfrutando mucho. Estoy pasando un tiempo maravilloso con mi familia, viviendo en la ciudad de mis sueños, y el trabajo parece ir muy, muy bien”.

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