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Met Gala 2026: el desfile de la polémica

Artistas y política. Mientras algunos utilizaron la plataforma para criticar a Jeff Bezos y su apoyo a Trump, otros cuestionaron que Hollywood participe en el evento.

La actriz Sarah Paulson.
La actriz Sarah Paulson. | AFP.
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La Met Gala 2026 se perfila a convertirse en su edición más polémica. Las críticas se extienden hacia la organización, pero también hacia los asistentes. Y es que, el evento ha pasado a ser mencionado como el desfile de “la riqueza extrema”, teniendo como patrocinador al dueño de Amazon, Jeff Bezos.

El empresario es la tercera persona más millonaria del mundo y ha sido cuestionado por explotación laboral y por apoyar las políticas migratorias de Donald Trump. Por ello, como parte del guion de El diablo viste a la moda 2, se le acusa de querer limpiar su imagen pública siendo parte del sector artístico y cultural. Además, desde un sector de la prensa de Estados Unidos, lo hacen responsable del declive de The Washington Post.

PUEDES VER: 'El diablo viste a la moda 2': un discurso más allá de la alta costura

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Varias figuras que fueron asiduas al evento anual esta vez declinaron de asistir. Otras aceptaron la invitación y posaron en la alfombra roja sin pronunciarse.  Pero también hubo quienes utilizaron la moda para manifestarse. El caso más evidente fue el de la actriz Sarah Paulson, quien usó un antifaz en alusión a la riqueza que “se reparte” solo a un pequeño porcentaje en el mundo.

Cuando le preguntaron por su atuendo, la actriz de American Horror Story solo respondió: “El uno por ciento”. Más adelante, la casa de moda que la vistió señaló: “La moda es arte y, en su expresión más audaz, política. (Paulson) lleva la máscara de cuero ‘Cegada por el dinero’. La colección refleja la codicia y la corrupción que conlleva el poder extremo”.

La paradoja de las estrellas

Desde el puertorriqueño Bad Bunny asistiendo a la Met Gala unos meses después de haber hecho un show en el Super Bowl que reivindicaba a los latinos en Estados Unidos hasta el antifaz de Paulson o Anne Hathaway protagonista de un filme que aborda varios de estos temas, ha sido una contradicción señalada por actrices como Taraji P. Henson.

“Estoy tan confundida por algunas personas que van. ¡Solo estoy como: ¿qué demonios estamos haciendo?”, comentó tras un post de Meredith Lynch. Henson agregó un video que cuestiona a Bezos por poseer un yate de 500 millones de dólares mientras que los trabajadores de los almacenes de Amazon “se enfrentan a condiciones precarias”. La actriz agregó en su historia de Instagram: “Disfruten del Met”.

La gala es un evento benéfico que recauda fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero dado el contexto actual, algunos artistas señalan que declinar asistir hubiera sido la mejor respuesta. Algunos activistas llamaron a hacer un boicot. Por eso, el sábado, Lynch pidió a sus colegas no usar el pin ‘ICE Out’ si aceptaban la invitación. “Jeff Bezos es parte de la razón por la que estamos en este maldito lío”, declaró sobre el apoyo del empresario a la candidatura de Trump.

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