Ismael La Rosa y Virna Flores son galardonados con el Premio Empresa Peruana del Año, reconocimiento destacado por su contribución a la educación a través de 'Académika'. | Fotos: difusión

Ismael La Rosa y Virna Flores son galardonados con el Premio Empresa Peruana del Año, reconocimiento destacado por su contribución a la educación a través de 'Académika'. | Fotos: difusión

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Los actores y empresarios Ismael La Rosa y Virna Flores recibieron el Premio Empresa Peruana del Año, uno de los reconocimientos más destacados del sector empresarial peruano, por el crecimiento, la innovación y el aporte de Académika, plataforma educativa enfocada en la preparación preuniversitaria y el acompañamiento académico de estudiantes en el país.

Ismael La Rosa, gerente general de Académika, señaló que este premio implica una gran responsabilidad y, a la vez, un impulso para continuar contribuyendo al desarrollo del Perú desde la educación. Además, destacó que la misión de la institución es ofrecer herramientas de aprendizaje de calidad y apoyar a los jóvenes en el logro de sus objetivos académicos y profesionales.

Ismael La Rosa feliz por el reconocimiento a Académika

A través de sus redes sociales, el actor Ismael La Rosa compartió un video junto a Virna Flores, en el que ambos lucen emocionados por la nominación de Académika. “Todo lo que uno siembra y cultiva… cosecha. Mi propósito es crear para servir. Poner nuestro granito de arena para mejorar vidas y cambiar destinos a través del arte, la cultura y la educación. Gracias”, comentó.

Ismael La Rosa, gerente de 'Académika', resaltó la importancia de este premio como un impulso para seguir apoyando el desarrollo educativo en Perú mediante herramientas de aprendizaje de calidad.

En su edición número 29, el Premio Empresa Peruana del Año volvió a distinguir a empresas e instituciones sobresalientes por su trayectoria, liderazgo, innovación, éxito empresarial y aporte al desarrollo económico y social del país. Durante casi tres décadas, este galardón se ha posicionado como una de las distinciones más prestigiosas del ámbito empresarial nacional.

La ceremonia fue organizada por la Asociación Empresa Peruana del Año y cuenta con el respaldo de instituciones como la Organización Latinoamericana de Administración, la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial de la Universidad Ricardo Palma y el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú.