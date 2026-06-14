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Las impactantes reacciones de Rubius, Cobra y otros streamers al enterarse en vivo sobre la muerte de Gaspi

Los populares streamers se enteraron durante sus transmisiones de la muerte de Gaspi en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro.

La Cobra y El Rubius eran muy amigos de Gaspi. Foto: Composición LR/YouTube.
La Cobra y El Rubius eran muy amigos de Gaspi. Foto: Composición LR/YouTube.
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La muerte de Gaspi conmocionó este domingo 14 de junio a millones de seguidores y a la comunidad streamer de habla hispana. El creador de contenido argentino, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, falleció a los 23 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde también murieron otras cinco personas. La noticia se propagó rápidamente por redes sociales y generó una ola de mensajes de dolor entre figuras del entretenimiento digital.

Sin embargo, uno de los aspectos que más impactó a los usuarios fue ver cómo varios streamers se enteraban de la tragedia mientras realizaban transmisiones en directo. Entre ellos estuvieron Rubius y La Cobra, quienes reaccionaron al conocer la muerte de Gaspi y dejaron momentos de incredulidad, silencio y profunda tristeza que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas.

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¿Cómo reaccionaron Rubius y la Cobra tras la muerte de Gaspi?

Rubius se encontraba realizando una transmisión de Fortnite cuando comenzó a leer mensajes sobre el accidente ocurrido en Río de Janeiro. Inicialmente, conoció la noticia de la muerte del cantante Oliver Tree, con quien mantenía una amistad, y se mostró muy afectado. "La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo", expresó con la voz rota ante sus seguidores.

El streamer español recordó, además, el vínculo que tenía con el artista y explicó que no se trataba de una persona ajena para él. "No es alguien random para mí", comentó durante la transmisión. Segundos después leyó que Gaspi también figuraba entre las víctimas del accidente, información que lo dejó sin palabras frente a miles de espectadores.

Por su parte, La Cobra recibió la noticia mientras también se encontraba en directo. En un primer momento dudó de la veracidad de la información debido a lo inesperado del hecho, pero tras conocer más detalles no pudo ocultar su conmoción. "No lo puedo entender. Dos helicópteros en el aire. ¿Qué chances había?", expresó. Más adelante dedicó palabras de despedida a Gaspi y destacó las cualidades humanas del creador argentino, a quien describió como una gran persona y un gran ser humano.

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Streamers se despiden de Gaspi con mensajes en redes

Tras confirmarse la tragedia, numerosas figuras del streaming y las redes sociales utilizaron sus plataformas para despedir a Gaspi. Uno de los primeros fue Coscu, quien recordó la última vez que compartió con él y reveló que se encontraba entusiasmado por los cambios positivos que estaba realizando en su vida. También lamentó que su historia terminara de manera tan abrupta y lo definió como una gran persona.

Otro de los mensajes que generó repercusión fue el de Ibai Llanos. El creador español manifestó su dolor por la noticia y se sumó a las muestras de afecto hacia el influencer argentino, cuya muerte impactó a creadores de contenido de distintos países.

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