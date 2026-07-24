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El océano Índico lleva más de 50 años perdiendo sal y los científicos advierten que podría alterar el clima de medio planeta

Este fenómeno, que afecta la densidad del agua y la circulación termohalina, tendría consecuencias en la atmósfera, afectando la distribución de lluvias y la duración de sequías en distintas regiones.

Cambios silenciosos afectan la salinidad del océano Índico sur, un fenómeno que lleva más de 50 años y que podría alterar la circulación oceánica y el clima global.
Cambios silenciosos afectan la salinidad del océano Índico sur, un fenómeno que lleva más de 50 años y que podría alterar la circulación oceánica y el clima global. | Foto: Magnific
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Un cambio silencioso está ocurriendo en una de las regiones más importantes del planeta para el equilibrio climático. Desde hace más de medio siglo, el océano Índico sur pierde salinidad de forma progresiva, un fenómeno que podría modificar la circulación de las corrientes oceánicas, alterar los patrones de lluvia e intensificar las sequías en distintas regiones del hemisferio sur.

Aunque la transformación no es visible desde la superficie, los científicos advierten que este proceso afecta un punto estratégico de la circulación oceánica global. La entrada de agua más dulce desde el océano Pacífico y el desplazamiento de los grandes cinturones de viento están cambiando el equilibrio del Índico.

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¿Por qué el océano Índico está perdiendo sal?

La pérdida de salinidad no responde a un hecho aislado, sino a una tendencia que se ha mantenido durante más de cinco décadas.

Los investigadores explican que una de las principales causas es el ingreso de agua relativamente más dulce desde el océano Pacífico a través del archipiélago de Indonesia. A ello se suma la reorganización de las corrientes subtropicales del hemisferio sur, que redistribuyen ese exceso de agua dulce hacia latitudes más australes.

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¿El Índico sur es una pieza clave de la circulación oceánica?

El océano Índico sur desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del sistema climático mundial. Esta región actúa como un punto de conexión entre las aguas del Pacífico y el Atlántico mediante un complejo sistema de corrientes que transportan calor y energía alrededor del planeta.

Por ello, cualquier modificación en sus características físicas puede influir en el comportamiento del sistema oceánico y alterar el intercambio de calor entre distintas regiones del mundo.

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¿Por qué la salinidad es tan importante para el clima?

La salinidad, junto con la temperatura, determina la densidad del agua marina. Cuando el agua pierde sal, también disminuye su densidad, lo que dificulta que se hunda y participe en la circulación termohalina, el enorme sistema de corrientes que distribuye calor desde los trópicos hacia latitudes más altas.

Los vientos también están modificando el océano

El fenómeno no depende únicamente del agua procedente del Pacífico. Los científicos señalan que los cinturones de viento del hemisferio sur se están desplazando hacia los polos y que la región cálida del Indo-Pacífico se ha intensificado en las últimas décadas.

Estos cambios atmosféricos empujan las corrientes superficiales de manera diferente y favorecen una nueva distribución del agua dulce y salada en el océano Índico.

Este comportamiento demuestra que océano y atmósfera funcionan como un sistema estrechamente conectado, donde las modificaciones en uno terminan afectando al otro.

¿Qué consecuencias podría tener este cambio?

Aunque el proceso ocurre en el océano, sus efectos podrían sentirse sobre tierra firme. Las corrientes oceánicas influyen directamente en la atmósfera y, por tanto, en la distribución de las lluvias, la duración de las sequías y la disponibilidad de nutrientes que sustentan numerosos ecosistemas marinos y zonas de pesca.

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