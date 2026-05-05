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Johanna San Miguel convoca a sus seguidores a 'Marcha en defensa de la democracia' por narrativa de fraude electoral: "Defiende tu voto"

La conductora Johanna San Miguel generó controversia en redes al insistir con una narrativa de fraude electoral. 'Queca' convocó a todos sus seguidores a defender su voto en la marcha del 6 de mayo.

Johanna San Miguel apoya la 'Marcha en defensa de la democracia'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Johanna San Miguel apoya la 'Marcha en defensa de la democracia'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La actriz y conductora de televisión Johanna San Miguel vuelve a estar en el centro de la polémica tras convocar a sus seguidores a participar en la denominada 'Marcha en defensa de la democracia', bajo el lema “Defiende tu voto”. La movilización, programada para el 6 de mayo en el Campo de Marte, surge en medio de un clima político tenso, marcado por cuestionamientos a los resultados de las recientes elecciones presidenciales.

Desde el día posterior a los comicios del 12 y 13 de abril, la popular 'Queca' ha generado controversia al respaldar públicamente la narrativa de fraude electoral promovida por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien, según el conteo oficial de la ONPE, se ubica en el tercer lugar y no avanzaría a una segunda vuelta. A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, la figura televisiva ha insistido en la existencia de irregularidades y se ha sumado activamente a una campaña que pone en duda la legitimidad del proceso electoral.

Marcha en defensa de la democracia se desarrollará el miércoles 6 de mayo.

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Johanna San Miguel insiste con narrativa de fraude electoral

En las últimas semanas, Johanna San Miguel ha reforzado su postura crítica frente al proceso electoral e insistió en la existencia de un presunto fraude. A través de un video difundido en sus redes sociales, la conductora expresó su malestar por la extensión del proceso de votación y afirmó de manera tajante: “Las elecciones ya están manchadas”.

Sus declaraciones no quedaron ahí, pues también aseguró que “este proceso electoral no se arregla con nada”, cuestionando la credibilidad de las instituciones electorales y señalando que la desconfianza que, según ella, existía previamente, se habría confirmado tras los comicios.

En esa misma línea, la actriz publicó un mensaje aún más contundente en medio del clima político actual. “No importa todo lo que intenten hacer para tapar este bacanal asqueroso… la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre sale a la luz. Y el karma llega”, escribió, dejando clara la firmeza de su posición.

Ahora, su reciente convocatoria a la 'Marcha en defensa de la democracia', que inicialmente fue compartida por Norma Yarrow, excandidata al Congreso por Renovación Popular, ha intensificado el debate en redes sociales.

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Convocatoria a la 'Marcha en defensa de la democracia'

En medio de un escenario político cada vez más tenso, distintas agrupaciones ciudadanas han promovido una movilización nacional para este miércoles 6 de mayo, con el objetivo de canalizar el descontento de un sector de la población frente al desarrollo del proceso electoral. La protesta busca congregar a ciudadanos que consideran necesario alzar su voz ante lo que califican como irregularidades en los comicios recientes.

La jornada, anunciada como una “Gran marcha nacional”, tendrá como punto de encuentro el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, desde las 5.00 p. m. Con el lema “No es solo un voto, es tu futuro y no se negocia”, los organizadores apuntan a generar un espacio de manifestación pública que ha sido respaldado y difundido por personajes mediáticos como Johanna San Miguel, quien continúa incentivando la participación a través de sus redes sociales.

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