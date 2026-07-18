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El estreno de ‘Evil Dead Burn’ ha reavivado la pasión de los fanáticos por una de las sagas de terror más influyentes del cine. Sin embargo, una vez más la ausencia de Bruce Campbell en esta nueva entrega ha generado un aire de nostalgia. El actor, quien ha interpretado al icónico Ash Williams en las primeras entregas y en la serie ‘Ash vs Evil Dead’, reveló hace unos meses un diagnóstico que no solo lo mantiene lejos de los escenarios, sino que además suscitó la solidaridad de su legión de fans.

Campbell, de 67 años, decidió compartir la noticia en marzo de 2026, justo cuando la expectativa por la saga volvía a crecer. Con la franqueza y el humor que lo caracterizan, explicó que enfrenta una enfermedad que no tiene cura, aunque sí tratamiento, y que su prioridad ahora es enfocarse en su salud antes que en nuevas apariciones públicas.

¿Qué enfermedad padece Bruce Campbell, el icónico Ash Williams de 'Evil Dead'?

Bruce Campbell realizó el anuncio el 2 de marzo de 2026. A través de sus redes sociales, compartió que padece un tipo de cáncer que, aunque no tenía cura, sí era tratable. “Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama ‘oportunidad’, así que sigamos con esa terminología: yo estoy pasando por una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es ‘tratable’, pero no ‘curable’. Pido disculpas si esto resulta impactante; para mí también lo fue”, confesó.

El actor, quien dio vida a Ash Williams desde el inicio de la saga que creó junto a su amigo de la universidad, el hoy aclamado director Sam Raimi, explicó que decidió hacer pública su situación debido a que sus actividades en el ámbito profesional pasarían a un segundo plano. En esa línea, confirmó que cancelaría diversas actividades para concentrarse en su mejoría. “Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película, ‘Ernie & Emma’, este otoño. Hay varias convenciones este verano que tendré que cancelar. Lo siento muchísimo. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano”, agregó.

Bruce Campbell, ícono de 'Evil Dead', se concentra en su recuperación. La imagen fue compartida por el actor el 19 de junio de 2026. Foto: Instagram

Finalmente, cerró con un mensaje de fortaleza y gratitud hacia sus seguidores. “No busco compasión ni consejos; simplemente quiero anticiparme a la noticia por si empieza a circular información falsa (que seguramente ocurrirá). No se preocupen: soy un viejo duro de pelar y cuento con un gran apoyo, así que espero seguir dando guerra un buen tiempo. Como siempre, son los mejores fans del mundo y ¡espero verlos pronto!”, sentenció.

Aunque la ausencia de Ash en ‘Evil Dead Burn’ se sintió con fuerza, Bruce Campbell dejó abierta la posibilidad de regresar en futuras producciones, siempre que su salud lo permita. Por ahora, la expectativa se centra en su recuperación y participación en la promoción de ‘Ernie & Emma’, una cinta que marca un giro en su carrera hacia la comedia dramática, mientras los seguidores mantienen la esperanza de volver a verlo en la franquicia que lo convirtió en leyenda.

Como muestra del vínculo que mantiene con su público, numerosos seguidores reaccionaron con mensajes que mezclaban apoyo y referencias a su emblemático papel. Para muchos, Campbell no es solo un actor, sino que además ha dado vida a uno de los ‘final boys’ más queridos y carismáticos del cine de terror. En redes, varios le recordaron que, si el cáncer fuera un ‘deadite’, él sabría muy bien cómo enfrentarlo, porque ha demostrado ser experto en luchar contra el mal, al igual que el legendario ‘rey de las motosierras’, Ash Williams.