HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

'El Viejo Rodríguez', productor de 'La Voz Perú', reaparece mientras recibe diálisis para vivir: "Con toda la fe del mundo"

Jesús Alberto Rodríguez, productor musical y rostro clave de 'La voz Perú', enfrenta un cáncer avanzado y depende de diálisis para poder vivir. 

El productor musical agradeció el apoyo incondicional de sus fanáticos. Foto: Composición LR/Facebook/YouTube
El productor musical agradeció el apoyo incondicional de sus fanáticos. Foto: Composición LR/Facebook/YouTube

Jesús Alberto Rodríguez, conocido en la escena musical como 'El Viejo Rodríguez', ha conmocionado al país con la revelación de su lucha contra una grave enfermedad genética y un cáncer en etapa avanzada. Figura clave detrás del éxito del programa 'La voz Perú, el productor ha recurrido a la solidaridad del público mediante una campaña en GoFundMe, buscando reunir fondos que le permitan acceder a un tratamiento vital para su supervivencia.

Rodríguez, padre de dos hijos, ha enfrentado desde 2010 el síndrome de Von Hippel-Lindau, una enfermedad hereditaria que le provocó múltiples tumores y lo llevó a perder ambos riñones. Actualmente, depende completamente de la diálisis para vivir y ha sufrido metástasis en la médula espinal, lo que lo dejó sin movilidad en la mitad inferior del cuerpo.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¿Qué fue de Ana Olórtegui, la joven que brilló en ‘Combate’ y que probó suerte en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’?

lr.pe

'El Viejo Rodríguez' agradece apoyo tras revelarse delicado estado de salud

El reconocido productor musical, que trabajó como arreglista y mentor en 'La voz Perú', reapareció públicamente con un video emotivo en sus redes sociales. En él, agradece las muestras de cariño recibidas tras hacer pública su situación médica. "Estoy emocionado e impactado por toda la ayuda que he recibido de todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias", expresó 'El Viejo Rodríguez'.

Con una voz serena pero cargada de emoción, confirmó que su próxima cita médica será el 29 de enero, día clave para definir los pasos a seguir en su tratamiento. "Voy con toda la fe del mundo, con todo el positivismo", dijo, dejando ver que, a pesar del avance del cáncer, mantiene firme su deseo de vivir y seguir luchando.

PUEDES VER: Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

lr.pe

"Este soy yo": 'El Viejo Rodríguez' señala que es su cuenta oficial

Debido a la desconfianza que existe en internet, 'El Viejo Rodríguez' aclaró en su video que su cuenta es auténtica y que el enlace de GoFundMe es legítimo. "Esta no es una cuenta hackeada, este soy yo", afirmó, luego de recibir mensajes preguntando por la veracidad de su publicación. “Hay bastante delincuencia digital también, pero, no, esta es mi cuenta”, agregó.

La campaña en GoFundMe busca recaudar fondos para cubrir sesiones de diálisis, medicamentos, terapias especializadas y manutención familiar. Jesús Alberto Rodríguez es padre de una joven de 18 años y de un niño de apenas 3. “Lucho cada día por mis hijos y por mi vida”, escribió hace unos días en la página de recaudación, destacando que son ellos su mayor motivo para resistir.

Notas relacionadas
'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

LEER MÁS
¿Qué fue de Ana Olórtegui, la joven que brilló en ‘Combate’ y que probó suerte en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’?

¿Qué fue de Ana Olórtegui, la joven que brilló en ‘Combate’ y que probó suerte en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’?

LEER MÁS
Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

Daniel Lazo, el primer ganador de La Voz Perú, es captado en aparente estado de ebriedad tras presentación en fiesta

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

LEER MÁS
Jaime Bayly confiesa que la muerte de un actor fue la pérdida más dolorosa de su vida: "No nos alcanzó el coraje para ser felices juntos"

Jaime Bayly confiesa que la muerte de un actor fue la pérdida más dolorosa de su vida: "No nos alcanzó el coraje para ser felices juntos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025