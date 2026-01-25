Jesús Alberto Rodríguez, conocido en la escena musical como 'El Viejo Rodríguez', ha conmocionado al país con la revelación de su lucha contra una grave enfermedad genética y un cáncer en etapa avanzada. Figura clave detrás del éxito del programa 'La voz Perú, el productor ha recurrido a la solidaridad del público mediante una campaña en GoFundMe, buscando reunir fondos que le permitan acceder a un tratamiento vital para su supervivencia.

Rodríguez, padre de dos hijos, ha enfrentado desde 2010 el síndrome de Von Hippel-Lindau, una enfermedad hereditaria que le provocó múltiples tumores y lo llevó a perder ambos riñones. Actualmente, depende completamente de la diálisis para vivir y ha sufrido metástasis en la médula espinal, lo que lo dejó sin movilidad en la mitad inferior del cuerpo.

'El Viejo Rodríguez' agradece apoyo tras revelarse delicado estado de salud

El reconocido productor musical, que trabajó como arreglista y mentor en 'La voz Perú', reapareció públicamente con un video emotivo en sus redes sociales. En él, agradece las muestras de cariño recibidas tras hacer pública su situación médica. "Estoy emocionado e impactado por toda la ayuda que he recibido de todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias", expresó 'El Viejo Rodríguez'.

Con una voz serena pero cargada de emoción, confirmó que su próxima cita médica será el 29 de enero, día clave para definir los pasos a seguir en su tratamiento. "Voy con toda la fe del mundo, con todo el positivismo", dijo, dejando ver que, a pesar del avance del cáncer, mantiene firme su deseo de vivir y seguir luchando.

"Este soy yo": 'El Viejo Rodríguez' señala que es su cuenta oficial

Debido a la desconfianza que existe en internet, 'El Viejo Rodríguez' aclaró en su video que su cuenta es auténtica y que el enlace de GoFundMe es legítimo. "Esta no es una cuenta hackeada, este soy yo", afirmó, luego de recibir mensajes preguntando por la veracidad de su publicación. “Hay bastante delincuencia digital también, pero, no, esta es mi cuenta”, agregó.

La campaña en GoFundMe busca recaudar fondos para cubrir sesiones de diálisis, medicamentos, terapias especializadas y manutención familiar. Jesús Alberto Rodríguez es padre de una joven de 18 años y de un niño de apenas 3. “Lucho cada día por mis hijos y por mi vida”, escribió hace unos días en la página de recaudación, destacando que son ellos su mayor motivo para resistir.