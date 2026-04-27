HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     
Espectáculos

Irma Maury enfurece y revela la verdad de su estado de salud tras sorpresiva publicación: "No ando buscando publicidad"

La actriz Irma Maury, recordada por su papel de 'Doña Nelly', decidió hablar con la verdad y confesar por primera vez su verdadero estado de salud, en medio de rumores que señalan que padecería de Alzheimer.

Irma Maury aclaró una serie de rumores que circulaban en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Facebook
Irma Maury aclaró una serie de rumores que circulaban en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Facebook
Compartir

La actriz Irma Maury, conocida por su papel de 'Doña Nelly' en 'Al fondo hay sitio', salió al frente para aclarar la polémica generada por una publicación en su cuenta de Facebook que despertó preocupación sobre su salud. La aparición de la palabra Alzheimer en el mensaje provocó una rápida reacción entre sus seguidores y fue replicada por diversos portales.

El hecho ocurrió la noche del jueves 23 de abril, cuando la artista de 76 años compartió un contenido sin mayor explicación, acompañado de emojis de apoyo. La falta de contexto derivó en interpretaciones erróneas que escalaron a versiones sobre un supuesto diagnóstico, lo que motivó su pronunciamiento público.

PUEDES VER: Irma Maury revela por qué no acepta papeles para regresar a la televisión: "Mi proceso de recuperación ha sido largo"

lr.pe

Irma Maury aclara rumores sobre su estado de salud

Ante la difusión de información inexacta, Irma Maury utilizó sus redes sociales para rechazar categóricamente los rumores. “Entro a Facebook y me doy con la noticia de que he preocupado a la gente porque en una publicación aparece la palabra Alzheimer”, expresó, cuestionando la rapidez con la que se viralizó el contenido sin verificación.

La actriz explicó que el post tenía un propósito social: estaba dirigido a personas con familiares que padecen esta enfermedad. Sin embargo, criticó que muchos usuarios se limitaran a leer el titular sin revisar el contenido completo. Además, señaló que algunos medios replicaron la información sin confirmar los hechos, amplificando la confusión.

Maury fue enfática al negar cualquier diagnóstico: “¿Ustedes creen que si yo estuviera padeciendo esa penosa enfermedad lo publicaría?”. Con esta declaración, dejó claro que no sufre Alzheimer y que no acostumbra compartir aspectos íntimos de su vida en plataformas digitales.

PUEDES VER: Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', revela grave accidente que sufrió en su casa: "El dolor era insoportable"

lr.pe

Irma Maury pide que la dejen tranquila y paren los rumores

La artista también expresó su malestar por la reiteración de este tipo de episodios. Recordó que en marzo ya había enfrentado una situación similar, cuando otra publicación fue malinterpretada y generó especulaciones sobre una supuesta solicitud de ayuda.

“Lo más triste es que medios que se suponen serios rebotan la noticia”, manifestó, evidenciando su incomodidad frente al tratamiento mediático.

Finalmente, Irma Maury reafirmó que se encuentra bien de salud y que lleva una vida tranquila, alejada de la televisión. “Gracias a Jehová no padezco de Alzheimer y no ando buscando publicidad. Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa”, declaró, solicitando respeto por su privacidad.

Notas relacionadas
Irma Maury, la querida Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió en redes con publicación que alarmó a sus seguidores

Irma Maury, la querida Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’, sorprendió en redes con publicación que alarmó a sus seguidores

LEER MÁS
Irma Maury revela por qué no acepta papeles para regresar a la televisión: "Mi proceso de recuperación ha sido largo"

Irma Maury revela por qué no acepta papeles para regresar a la televisión: "Mi proceso de recuperación ha sido largo"

LEER MÁS
Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', revela grave accidente que sufrió en su casa: "El dolor era insoportable"

Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', revela grave accidente que sufrió en su casa: "El dolor era insoportable"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda secreta en Cusco: "La felicidad"

Bruno Ascenzo y Adrián Bello comparten las primeras fotos oficiales de su boda secreta en Cusco: "La felicidad"

LEER MÁS
Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

LEER MÁS
Brian Rullan pierde los papeles al hablar de su aún esposa Laura Spoya y de su joven saliente, Sebastián Gálvez: “Se iba a dormir en su..."

Brian Rullan pierde los papeles al hablar de su aún esposa Laura Spoya y de su joven saliente, Sebastián Gálvez: “Se iba a dormir en su..."

LEER MÁS
Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria vive dramático desenlace tras recibir masajes en China: "Casi me mat*"

Hermano de Alejandra Baigorria vive dramático desenlace tras recibir masajes en China: "Casi me mat*"

LEER MÁS
Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025