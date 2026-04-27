Irma Maury enfurece y revela la verdad de su estado de salud tras sorpresiva publicación: "No ando buscando publicidad"

La actriz Irma Maury, conocida por su papel de 'Doña Nelly' en 'Al fondo hay sitio', salió al frente para aclarar la polémica generada por una publicación en su cuenta de Facebook que despertó preocupación sobre su salud. La aparición de la palabra Alzheimer en el mensaje provocó una rápida reacción entre sus seguidores y fue replicada por diversos portales.

El hecho ocurrió la noche del jueves 23 de abril, cuando la artista de 76 años compartió un contenido sin mayor explicación, acompañado de emojis de apoyo. La falta de contexto derivó en interpretaciones erróneas que escalaron a versiones sobre un supuesto diagnóstico, lo que motivó su pronunciamiento público.

Irma Maury aclara rumores sobre su estado de salud

Ante la difusión de información inexacta, Irma Maury utilizó sus redes sociales para rechazar categóricamente los rumores. “Entro a Facebook y me doy con la noticia de que he preocupado a la gente porque en una publicación aparece la palabra Alzheimer”, expresó, cuestionando la rapidez con la que se viralizó el contenido sin verificación.

La actriz explicó que el post tenía un propósito social: estaba dirigido a personas con familiares que padecen esta enfermedad. Sin embargo, criticó que muchos usuarios se limitaran a leer el titular sin revisar el contenido completo. Además, señaló que algunos medios replicaron la información sin confirmar los hechos, amplificando la confusión.

Maury fue enfática al negar cualquier diagnóstico: “¿Ustedes creen que si yo estuviera padeciendo esa penosa enfermedad lo publicaría?”. Con esta declaración, dejó claro que no sufre Alzheimer y que no acostumbra compartir aspectos íntimos de su vida en plataformas digitales.

Irma Maury pide que la dejen tranquila y paren los rumores

La artista también expresó su malestar por la reiteración de este tipo de episodios. Recordó que en marzo ya había enfrentado una situación similar, cuando otra publicación fue malinterpretada y generó especulaciones sobre una supuesta solicitud de ayuda.

“Lo más triste es que medios que se suponen serios rebotan la noticia”, manifestó, evidenciando su incomodidad frente al tratamiento mediático.

Finalmente, Irma Maury reafirmó que se encuentra bien de salud y que lleva una vida tranquila, alejada de la televisión. “Gracias a Jehová no padezco de Alzheimer y no ando buscando publicidad. Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa”, declaró, solicitando respeto por su privacidad.