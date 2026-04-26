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Nicole Zignago, hija cantante de Gianmarco, sorprende al confesar si su padre la apoyó en su carrera y detalla cómo se llevan: “Les juro que soy talentosa”

Nicole Zignago, de 30 años, se encuentra radicando en Perú y contó lo incómodo que fue, al inicio, que la compararan con su padre, Gianmarco.  

Nicole Zignago se fue del Perú a los 17 años para convertirse en cantante internacional. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
Nicole Zignago se fue del Perú a los 17 años para convertirse en cantante internacional. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
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Nicole Zignago es la hija cantante de Gianmarco que sigue con el objetivo de internacionalizar su carrera musical sin vivir del famoso apellido de su padre. A sus 30 años, ya ha sido nominada en cuatro oportunidades a los Latin Grammy y, aunque aún no ha ganado, su nombre empezó a sonar con más fuerza en el continente.

Establecida en Perú para promocionar su nuevo disco 'Enamorada', la cantante habló sobre lo complicado que fue al inicio de su carrera que lo compararan con su padre. “Sentí que debía poner una pared entre él y yo. Quería que me reconocieran por mis méritos, pero era inevitable. Me daban ganas de decirle a todos: ‘Les juro que soy talentosa’”, declaró a Trome.

PUEDES VER: Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

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¿Nicole Zignago recibió el apoyo de su padre en su carrera musical?

Cuando decidió convertirse en cantante, Nicole Zignago acudió a su padre, Gianmarco, para contarle su sueño de seguir sus pasos. Él la miró sorprendido y le hizo una sola pregunta: “‘Hija, ¿estás segura?’”. Ella le respondió que sí y, desde ese momento, el cantautor le brindó todo su apoyo para que cumpliera su objetivo.

“Me apoyó y me explicó lo complejo que es todo esto. En esta profesión no hay que estar metido 24/7, sino 25/8”, señaló. “He crecido, estoy más madura y entiendo que si le tengo amor y respeto a mi carrera es por la familia donde nací. Soy orgullosa de ser la hija de quien soy”, agregó la cantante, al destacar la buena relación que mantiene con su papá.

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Nicole Zignago confiesa que tiene novia y que es una artista internacional

La cantante peruana reveló en febrero de este año que ha vuelto a abrir su corazón, aunque sin dar detalles sobre la identidad de su pareja. Nicole Zignago se presentó en el podcast de Gabriel Calvo y aclaró que mantiene un romance sentimental con una artista internacional.

“Estoy emocionada, y me gusta contarlo sin ningún prejuicio. Me siento en mi prime de la vida. Siempre dije que no estaría con un músico, pero me encanta. Lo mantenemos muy privado, no somos de demostrarlo mucho. Nos entendemos un montón”, señaló la hija de Gianmarco, quien antes radicaba en los Estados Unidos.

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