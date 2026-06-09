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Accede a un préstamo de S/ 100 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Haz realidad la construcción de la casa que siempre soñaste con los préstamos para construcción de Prestamype. Accede a montos elevados, tasas competitivas y al financiamiento que necesitas para avanzar con tu proyecto de forma rápida, fácil y segura.

Préstamo para construcción de una vivienda. Fuente: Prestamype
Préstamo para construcción de una vivienda. Fuente: Prestamype
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¿Sueñas con construir la casa ideal o remodelar tu vivienda, pero te falta el capital para hacerlo realidad? Prestamype tiene la solución que estabas buscando. Como una de las fintech más grandes del Perú, ofrece el préstamo para construcción, un financiamiento diseñado para quienes necesitan recursos para comprar materiales, adquirir herramientas, contratar mano de obra o cubrir cualquier gasto relacionado con su proyecto.

Con este préstamo puedes acceder a montos de hasta S/2 millones, un desembolso rápido y tasas competitivas desde 1,05% mensual, lo que facilita el avance de tu construcción sin afectar tu liquidez. Además, Prestamype cuenta con una evaluación flexible, por lo que también pueden acceder personas que se encuentran reportadas en Infocorp o que aún no cuentan con historial crediticio. Así, más peruanos tienen la oportunidad de construir, ampliar o remodelar su vivienda con el respaldo financiero que necesitan.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Esta fintech peruana ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Con el préstamo para construcción, brinda la posibilidad de hacer realidad la gran meta de la casa soñada de forma fácil y segura. Estos son sus principales beneficios:

●     Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

●     Tasa de interés mensual: desde 1,05%.

●     Plazos de pago: desde un año hasta seis años, que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

●     Evaluación de riesgo flexible: no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

●     Desembolso rápido: 15 días en promedio.

●     Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

●     Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Estás a un paso de hacer realidad tu proyecto de construcción o remodelación. Descubre en pocos minutos si calificas al préstamo ingresando a la web oficial de Prestamype AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Desde 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/2.100 millones en financiamiento, lo que ha contribuido al crecimiento de más de 8.000 peruanos. Gracias a su préstamo para construcción, también ha ayudado a numerosas personas a hacer realidad el sueño de construir, ampliar o remodelar su vivienda, con tasas competitivas y cronogramas de pago adaptados a sus necesidades.

Si deseas acceder a este financiamiento, estos son los principales requisitos que debes cumplir:

●     Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejarlo en garantía.

●     El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

●     También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

●     De igual forma, debe estar libre de problemas legales, como multas, gravámenes o afectaciones, en la municipalidad o en los Registros Públicos.

¡Ha llegado el momento de hacer realidad tu proyecto! La casa que siempre imaginaste está más cerca de lo que crees. Precalifica este miércoles a un préstamo para construcción en la web de Prestamype AQUÍ y accede al financiamiento que necesitas para construir, ampliar o remodelar tu hogar con los espacios, diseños y acabados que siempre has querido.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]

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