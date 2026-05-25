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‘Michael 2’ es una realidad: Lionsgate confirma que la secuela del biopic de Michael Jackson ya está en marcha

CEO de Lionsgate confirma que 'Michael' tendrá segunda parte y no seguiría la línea temporal de la primera película.

Lionsgate reveló que la secuela de 'Michael' ya tiene el 30% de la película filmada. Foto: Deadline.
Lionsgate reveló que la secuela de 'Michael' ya tiene el 30% de la película filmada. Foto: Deadline.
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La vida de Michael Jackson seguirá llegando a la pantalla grande. Luego del impacto generado por 'Michael', la película biográfica centrada en el icónico cantante, el estudio Lionsgate confirmó que ya trabaja en una secuela que continuará explorando la historia del llamado Rey del Pop.

El anuncio se da tras el éxito comercial de la cinta protagonizada por Jaafar Jackson, que además dejó abierta la puerta a una continuación con un mensaje mostrado antes de los créditos finales: 'Su historia continúa', frase que disparó las especulaciones entre los fanáticos y que ahora ha sido respaldada oficialmente con el desarrollo de Michael 2.

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Lionsgate confirma secuela de Michael

La historia cinematográfica de Michael Jackson continuará. Durante una reunión con inversionistas y analistas, altos ejecutivos de Lionsgate confirmaron que el estudio ya proyecta una nueva entrega del biopic, convencidos de que aún quedan etapas importantes de la vida y legado musical del artista por mostrar en pantalla.

Jon Feltheimer, director ejecutivo del estudio, y Adam Fogelson, presidente de la división de cine, sostuvieron que el universo narrativo de Michael todavía tiene material suficiente para expandirse. “Creemos que hay mucha más historia que contar y mucha más música que compartir”, afirmó Feltheimer, en declaraciones recogidas por Deadline.

El ejecutivo también destacó el enorme potencial comercial del proyecto y aseguró que la película podría marcar un antes y un después para Lionsgate, al perfilarse como la primera producción del estudio con posibilidades de superar los 1.000 millones de dólares en recaudación mundial.

PUEDES VER: Película ‘Michael’ supera los US$/500 millones en taquilla mundial y se convierte en el biopic musical más exitoso de Estados unidos

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¿De qué trataría la secuela de Michael?

Tras confirmarse la secuela del biopic de Michael Jackson, una de las principales preguntas entre los fanáticos gira en torno a qué etapa de la vida del cantante será llevada a la pantalla. La primera película cerró su relato durante la era de Bad en 1987, dejando fuera algunos de los momentos más importantes, exitosos y mediáticos de la carrera del Rey del Pop.

Esto abre la puerta a que la nueva cinta explore periodos marcados por discos fundamentales como Dangerous, HIStory o Invincible, etapas que incluyen algunos de los mayores éxitos musicales del artista y momentos clave de su trayectoria pública.

Sin embargo, Adam Fogelson adelantó que la continuación no necesariamente seguirá una línea temporal estricta. Según explicó, el estudio evalúa una narrativa más flexible que permita moverse entre distintas etapas de la vida de Michael Jackson. “Podemos ir hacia adelante y hacia atrás para contar esta historia. Hay una enorme cantidad de material increíblemente entretenido sobre Michael Jackson, y gran parte de las canciones más importantes de su catálogo ni siquiera aparecieron en la primera película”, afirmó.

 

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