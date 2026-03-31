HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

'Prima' de Josimar confiesa que nunca estuvo embarazada del salsero y revela por qué mintió: "Decidí jod***"

Verónica Gonzáles sorprendió al admitir en ‘Q’ bochinche que inventó un embarazo para perjudicar a Josimar. El salsero respondió anunciando acciones legales por difamación.

Verónica Gonzáles, prima de Josimar, aseguró que solo buscó fastidiar al salsero. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Verónica Gonzáles, prima de Josimar, aseguró que solo buscó fastidiar al salsero. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Verónica Gonzáles, conocida públicamente como la ‘Prima’ de Josimar, desató una fuerte polémica luego de admitir en el programa ‘Q’ bochinche que nunca estuvo embarazada del cantante. Su declaración, realizada en vivo, cambió el rumbo de una historia que había generado amplio interés en el mundo del espectáculo.

Durante su intervención en el espacio conducido por Samuel Suárez, la mujer aseguró que todo fue una invención propia. La confesión no solo sorprendió a los conductores, sino también a la audiencia, ya que previamente había sostenido una versión completamente distinta que involucraba al salsero Josimar.

PUEDES VER: María Fe Saldaña anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con salsero Josimar tras siete años juntos: “No es fácil para mi”

lr.pe

La revelación de la 'prima' de Josimar sobre su supuesto embarazo

En el enlace en vivo con ‘Q’ bochinche, Verónica Gonzáles fue directa al negar el embarazo que había mencionado anteriormente. “No estoy embarazada, nunca estuve embarazada”, afirmó, reconociendo que su historia fue construida con la intención de generar un impacto en la vida personal y mediática de Josimar.

La ‘prima’ de Josimar también señaló que era consciente de las críticas que recibiría, pero que decidió hablar para dejar en claro lo ocurrido. Según su versión, el artista la señaló por presunta extorsión y por mantener un vínculo con un familiar suyo, lo que la llevó a reaccionar. En ese contexto, Gonzáles indicó que optó por perjudicarlo utilizando una versión falsa, lo que, según ella, explica el origen del conflicto y la exposición mediática que siguió.

PUEDES VER: Verónica González, ‘prima’ de Josimar, muestra ecografía de su avanzando embarazo de mellizos: "El tiempo pasa y no se detiene"

lr.pe

Josimar anuncia acciones legales contra Verónica Gonzáles

Tras la confesión de Verónica Gonzáles, Josimar no tardó en pronunciarse y lo hizo también a través de ‘Q’ bochinche. El cantante informó que sus abogados ya están evaluando las declaraciones difundidas para iniciar las acciones legales correspondientes, al considerar que se ha atentado contra su imagen pública.

De acuerdo con mensajes compartidos en el programa, el salsero fue enfático al advertir que buscará justicia. Josimar sostuvo que no permitirá que se difunda información falsa sobre su persona y que tomará medidas contra quienes hayan participado en la propagación de dichas afirmaciones. Además, dejó en claro que su equipo legal se mantiene atento a cualquier nuevo pronunciamiento relacionado con el caso.

Notas relacionadas
María Fe Saldaña anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con salsero Josimar tras siete años juntos: “No es fácil para mi”

María Fe Saldaña anuncia la ruptura definitiva de su matrimonio con salsero Josimar tras siete años juntos: “No es fácil para mi”

LEER MÁS
‘Prima’ de Josimar sorprende al mostrarse sin vientre de embarazo pese a decir que esperaba mellizos del salsero

‘Prima’ de Josimar sorprende al mostrarse sin vientre de embarazo pese a decir que esperaba mellizos del salsero

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Alexander Abreu, Maykel Blanco, Brunella Torpoco y más artistas

Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Alexander Abreu, Maykel Blanco, Brunella Torpoco y más artistas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

LEER MÁS
Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

Mario Irivarren reaparece y es captado ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según ‘Amor y fuego’

LEER MÁS
Alejandra Baigorria se quiebra al responder a Magaly Medina por cuestionar su proyecto de ayuda social: "Eso es maldad"

Alejandra Baigorria se quiebra al responder a Magaly Medina por cuestionar su proyecto de ayuda social: "Eso es maldad"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre ruptura: hija de ambos cometió infidencia

Korina Rivadeneira ya no viviría con Mario Hart y aumenta rumores sobre ruptura: hija de ambos cometió infidencia

LEER MÁS
Hija mayor de Christian Domínguez revela qué carrera estudiará en conocida universidad y confiesa: “Estoy ahorrando para comprar mi laptop”

Hija mayor de Christian Domínguez revela qué carrera estudiará en conocida universidad y confiesa: “Estoy ahorrando para comprar mi laptop”

LEER MÁS
Melcochita se preocupa al revelar la fuerte suma de dinero que Monserrat le exige como pensión para sus hijas

Melcochita se preocupa al revelar la fuerte suma de dinero que Monserrat le exige como pensión para sus hijas

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jusdem rechaza las declaraciones de Jorge Montoya contra el juez Jorge Chávez Tamariz: "Son temerarias y antidemocráticas"

Seguridad ciudadana: algunas propuestas van contra los derechos humanos y la Constitución

Partidos del repechaje al Mundial 2026 HOY: resultados y clasificados a la fase de grupos del torneo

Espectáculos

Melissa Klug confiesa la razón del final de su romance con Raúl Marquina, padre de su primera hija: "Me engañó con todo el mundo"

Magaly Medina celebra sus 63 años de vida y presume su nuevo rostro tras retoques estéticos: "La edad me lo ha dado todo"

Hija mayor de Christian Domínguez revela qué carrera estudiará en conocida universidad y confiesa: “Estoy ahorrando para comprar mi laptop”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jusdem rechaza las declaraciones de Jorge Montoya contra el juez Jorge Chávez Tamariz: "Son temerarias y antidemocráticas"

Seguridad ciudadana: algunas propuestas van contra los derechos humanos y la Constitución

Última encuesta presidencial 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan y Carlos Álvarez se pone tercero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025