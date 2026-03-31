'Prima' de Josimar confiesa que nunca estuvo embarazada del salsero y revela por qué mintió: "Decidí jod***"

Verónica Gonzáles, conocida públicamente como la ‘Prima’ de Josimar, desató una fuerte polémica luego de admitir en el programa ‘Q’ bochinche que nunca estuvo embarazada del cantante. Su declaración, realizada en vivo, cambió el rumbo de una historia que había generado amplio interés en el mundo del espectáculo.

Durante su intervención en el espacio conducido por Samuel Suárez, la mujer aseguró que todo fue una invención propia. La confesión no solo sorprendió a los conductores, sino también a la audiencia, ya que previamente había sostenido una versión completamente distinta que involucraba al salsero Josimar.

La revelación de la 'prima' de Josimar sobre su supuesto embarazo

En el enlace en vivo con ‘Q’ bochinche, Verónica Gonzáles fue directa al negar el embarazo que había mencionado anteriormente. “No estoy embarazada, nunca estuve embarazada”, afirmó, reconociendo que su historia fue construida con la intención de generar un impacto en la vida personal y mediática de Josimar.

La ‘prima’ de Josimar también señaló que era consciente de las críticas que recibiría, pero que decidió hablar para dejar en claro lo ocurrido. Según su versión, el artista la señaló por presunta extorsión y por mantener un vínculo con un familiar suyo, lo que la llevó a reaccionar. En ese contexto, Gonzáles indicó que optó por perjudicarlo utilizando una versión falsa, lo que, según ella, explica el origen del conflicto y la exposición mediática que siguió.

Josimar anuncia acciones legales contra Verónica Gonzáles

Tras la confesión de Verónica Gonzáles, Josimar no tardó en pronunciarse y lo hizo también a través de ‘Q’ bochinche. El cantante informó que sus abogados ya están evaluando las declaraciones difundidas para iniciar las acciones legales correspondientes, al considerar que se ha atentado contra su imagen pública.

De acuerdo con mensajes compartidos en el programa, el salsero fue enfático al advertir que buscará justicia. Josimar sostuvo que no permitirá que se difunda información falsa sobre su persona y que tomará medidas contra quienes hayan participado en la propagación de dichas afirmaciones. Además, dejó en claro que su equipo legal se mantiene atento a cualquier nuevo pronunciamiento relacionado con el caso.