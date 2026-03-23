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Kapo en Lima 2026: entradas, setlist, telonero y todo sobre el concierto del fenómeno de la música urbana

Este viernes 27 de marzo, Kapo se presentará en Costa 21, donde ha vendido el 95% de las entradas. La productora advierte sobre revendedores y el posible sold out inminente.

La gira 'Por si alguien nos escucha Tour' lleva a Kapo a Lima para ofrecer un espectáculo exclusivo donde interpretará sus grandes éxitos, conectado con miles de fans. Foto: difusión
La gira 'Por si alguien nos escucha Tour' lleva a Kapo a Lima para ofrecer un espectáculo exclusivo donde interpretará sus grandes éxitos, conectado con miles de fans. Foto: difusión | Foto: difusión

Este viernes 27 de marzo se realizará el tan esperado reencuentro entre Kapo y sus fans peruanos en Costa 21. A pocos días del show, la empresa productora reveló que el artista colombiano ha logrado vender el 95% de las entradas para su show, dejando muy pocas localidades disponibles en Teleticket con precios que van desde S/180. Asimismo, pidieron tener cuidado con los revendedores.

El concierto de Kapo en Lima forma parte de su gira internacional ‘Por si alguien nos escucha Tour’, con la que el cantante viene conquistando a miles de fanáticos en distintos países. Según informó la empresa productora del evento, todo indica que en las próximas horas se podría anunciar el sold out total, confirmando el gran furor que ha generado su llegada a la capital peruana.

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Entradas para Kapo en Lima. Foto: difusión

Entradas para Kapo en Lima. Foto: difusión

Cabe recordar que la cantante peruana Flavia Laos será la encargada de telonear a Kapo en Costa 21. “Estoy supercontenta porque estoy logrando cosas que nunca me imaginé. Kapo es un artista internacional y a mí me encantan sus canciones. Están supervirales en TikTok”, expresó Laos sobre el show donde también estarán La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, entre otros.

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Kapo interpretará sus grandes éxitos en Lima

Kapo, uno de los nuevos fenómenos de la música urbana, vuelve a demostrar su enorme poder de convocatoria en el Perú. El artista debutará con un espectáculo exclusivo que promete una noche cargada de energía, ritmo y conexión con sus seguidores. Durante el show, el colombiano ofrecerá un recorrido por sus éxitos más populares, consolidando un nuevo capítulo de su ascenso dentro de la escena urbana latinoamericana.

Con una propuesta musical que fusiona reggaetón, trap y pop latino, Kapo ha logrado atraer a una audiencia diversa y posicionarse como uno de los nombres más comentados del género. Su presencia escénica, sumada a producciones de alto nivel, ha permitido que sus canciones dominen las plataformas digitales y se conviertan en tendencia en distintos países.

Entre sus temas más destacados figura ‘La Villa’, una canción que se mantiene entre las más escuchadas y que se ha convertido en un himno en discotecas y fiestas de la región.

PUEDES VER: Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

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Posible setlist de Kapo en Lima

  • Ohnana
  • Pelinegra
  • Imagínate
  • No cry
  • Dónde
  • Uwaie
  • Ily
  • Ruff
  • Labios equivocados
  • En todas partes
  • X ti
  • Qué pecao
  • A veces a besos
  • Cuál nosotros
  • Flaka
  • Un viaje
  • Aloh Aloh
  • Moka
  • Bien pedos
  • Algarete
  • La Villa


La visita del cantante a Perú representa una conexión directa con sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo la oportunidad de disfrutar en vivo de un repertorio que mezcla la esencia de la calle con una actitud magnética. Con la venta de entradas a punto de agotarse, todo apunta a que Lima será testigo de una noche histórica para el fenómeno musical del momento.

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