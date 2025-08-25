Los youtubers Miranda Capurro y Domenico Benavides protagonizaron un momento inesperado en la tercera jornada del Zaca Fest. Entre los cientos de asistentes que acudieron al show en vivo, se llevaron la sorpresa de que ambos creadores de contenido se besaron en pleno evento, lo que generó un sinfín de reacciones en la multitud.

El beso de Miranda Capurro y Domenico Benavides

Luego de las dos primeras jornadas, el ambiente del Zaca Fest estuvo alborotado y animado por las actividades inesperadas, pero el foco de atención se lo llevaban Miranda Capurro y Domenico Benavides, quienes, desde hace un tiempo, ya habían despertado rumores de un posible romance gracias a la buena química que existe entre ambos youtubers

Una de las escenas más esperadas por el público fue cuando Ana María Copello interpretó la canción 'Dime si esto es amor', mientras los dos se sentaban en una mesa preparada para una cena especial. No obstante, al presentar una de sus coreografías, cuando interactuaban con el público, los asistentes no perdieron la oportunidad de pedir un beso entre ambos, lo que generó una gran tensión y expectativa.

Cuando todo parecía indicar que la interacción iba a concluir, la algarabía del público continuaba, y fue en ese momento cuando Domenico Benavides tomó la palabra y dijo lo siguiente: 'Si ella me dio un beso a mí, me toca darle un beso a ella', declaró ante toda la multitud, que hizo notar sus ganas de ver el momento tan esperado. Inmediatamente después, el tan ansiado segundo beso entre ambos se selló, haciendo vibrar al público, que quedó impactado por la escena romántica que protagonizaron los youtubers.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales ante el esperado beso?

El video de Miranda Capurro y Domenico Benavides se viralizó en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde ha alcanzado miles de reproducciones y comentarios sobre un hecho que se volvió tendencia entre la multitud: 'Dime si esto es amor, omg', 'Me da la impresión de que ese no ha sido su primer beso', 'Nadie me baja de este barco, que viva la casa de playa. Me verán en todos los videos del beso', 'Le agarró la carita', 'Pero suban el primer beso', entre otras opiniones que no dejaron de expresar sus impresiones.