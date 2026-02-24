HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Actriz Andrea Luna denuncia que hackearon su cuenta de Facebook con más de 1 millón de seguidores: "Están utilizando mi imagen para pedir dinero"

La actriz alertó que en su cuenta hackeada de Facebook publican contenido falso y piden dinero a sus seguidores, por lo que reveló que iniciará acciones legales.

Actriz Andrea Luna pide que reporten su cuenta hackeada de Facebook. Foto: composición LR/Instagram
Actriz Andrea Luna pide que reporten su cuenta hackeada de Facebook. Foto: composición LR/Instagram

La reconocida actriz Andrea Luna reveló que atraviesa una situación complicada luego de que su cuenta oficial fuera hackeada hace más de un año, perfil que acumulaba más de 1 millón de seguidores. La protagonista de la telenovela 'Pobre novio' alertó públicamente que personas desconocidas están usando su identidad para engañar a usuarios y solicitar pagos.

“Hace más de un año, mi cuenta de Facebook ha sido hackeada. Están utilizando mi imagen para pedir dinero y están difundiendo información falsa”, declaró la recordada Romina de 'Al fondo hay sitio' explicó que, pese a múltiples intentos por recuperar el control, no ha tenido éxito. Incluso contó que viajó hasta México para acudir a oficinas de Meta, pero no obtuvo respuesta.

Andrea Luna denuncia que utilizan su imagen para pedir dinero tras kackeo de su cuenta de Facebook

Según explicó Andrea Luna en un video que compartió en sus redes sociales, la página de Facebook hackeada publica contenido constantemente utilizando su nombre e identidad. De acuerdo con su testimonio, el perfil falso solicita a los usuarios suscribirse a una membresía mensual de 32.90 soles y difunde información engañosa que confunde a sus seguidores.

La actriz señaló que las publicaciones aparecen cada dos o tres horas desde hace más de un año. “Incluso insinúan cosas personales que son totalmente inventadas”, afirmó. Además, remarcó que el uso de su imagen sin autorización constituye una forma de violencia digital. "Lamentablemente, no tuve el apoyo de Facebook Meta a pesar de que he ido hasta México a tocarles la puerta y se ha hecho muchas denuncias a esa página”, añadió.

Cuenta de Facebook hackeada de Andrea Luna. Foto: captura

Cuenta de Facebook hackeada de Andrea Luna. Foto: captura

Andrea Luna pide ayuda en redes sociales tras revelar que hackearon su cuenta de Facebook

Ante la falta de solución, la intérprete anunció que está tomando acciones legales y pidió apoyo directo a sus seguidores para que reporten la página falsa. “Ahora estoy tomando las acciones legales y haciendo todo lo que corresponde, pero necesito su ayuda”, señaló. También aclaró cuáles son sus únicos canales oficiales activos: su cuenta de Instagram, su perfil de TikTok y su canal de YouTube. Recalcó que no utiliza Facebook desde hace más de un año y medio, por lo que cualquier contenido publicado allí no proviene de ella.

La exintegrante de 'El gran chef famosos' agradeció el respaldo de quienes han compartido su mensaje y también enfatizó que la difusión de ese perfil falso está generando confusión en torno a su imagen pública y al contenido que realmente desea proyectar, por lo que insiste en la importancia de reportarlo para evitar más víctimas.

