Cine peruano: Andrea Luna y su protagónico en 'La Perricholi'

Andrea Luna volvió a la televisión con un personaje que define como “casi antagonista”. Su pareja en ficción, Javier Valdés, la ha dirigido en más de una ocasión en el teatro. “Creo que Pamela ha funcionado bien en la historia, refresca verla. La gente se divierte”, nos comenta en un alto a las grabaciones de Pobre Novio que, en tiempos de streaming, parece que ha recuperado a un público. “El casting está muy bien, pero los actores con más trayectoria le dan peso, sostienen la historia y se aprende mucho”.

La actriz y comunicadora está en su departamento. A unas cuadras está su tienda de ropa. Está ensayando y acaba de lanzar una canción. “Siempre estoy viajando, en movimiento, pero estoy agotada”.

¿Te ves más seguido en televisión?

Me gusta la televisión, aunque es un ritmo bastante fuerte. Y es que no solo hago tele entonces eso es lo que me tiene de repente más agotada, pero me hace feliz. Son como 180 capítulos y de ahí creo que van a hacer otra producción, entonces...está bien porque sigue el trabajo para todos.

Tu personaje podía caer en el cliché y en los estereotipos: la joven que se relaciona con un hombre mayor. ¿Buscaron que no sea una parodia?

Sí, digamos, es medio antagónico, pero sigue siendo muy querible, ¿no? Porque claro, se enamora y de verdad está luchando por él. Es todo un enredo, pero, finalmente, lo que he tratado de hacer, junto con mis directores y el guion, es humanizarlo. No era la idea caer en la parodia; la idea es alejarse de todo eso, de los estereotipos.

Me dices que has producido el videoclip de ‘Cumbia criolla’. ¿Cómo desarrollas esta faceta en medio de grabaciones y ensayos?

En mis tiempos libres, que en realidad no tengo (ríe). Vivo sola y tengo que hacer las cosas. Voy al estudio y estoy avanzando nuevos temas y ‘Junto a mí’, que fue mi primera canción, la estoy haciendo en versión cumbia pop. Estoy conociendo gente nueva en el mundo de la música. Sé que son bien cerrados también para las presentaciones. Como no conocen tanto tu música, prefieren contratar a gente que ya es bien conocida, que les va a funcionar. Pero estoy intentando, probando. Estoy fusionando varias cosas, tengo un lanzamiento para el 4 de abril que es rock.

¿Apoyas las marchas contra la inseguridad y contra la clase política? Alguna vez opinaste contra el machismo, pero hay quienes los acusan de ‘caviares’ por protestar.

Hay mucho odio. Imagínate, cuando he salido a decir algo que me ha pasado, la gente no solo te dice eso, sino que es muy machista, tienen comentarios bien agresivos hacia la mujer. Entonces, qué pena que se tenga que perder una vida para que la gente alrededor de todo el Perú se levante. Me parece correcto que se levante, pero que se levanten también por todas las agresiones que se reciben. Este gobierno es nefasto, hay que levantarse; da mucha rabia ver que los políticos nos siguen robando. Y con respecto al cine, todos los países apoyan a sus artistas. Brasil acaba de ganar un Óscar y acá nos tratan como delincuentes.

¿Se puede ser apolítico?

Siempre me dijeron que el artista no se tiene que meter ni en religión, ni en política, ni en fútbol, pero ¿por qué no tener una posición clara? Todo podemos hacerlo. Somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos y estamos aquí viviendo. Que se pongan en la posición que quieran, pero yo voy a estar del lado del pueblo.

-En otro momento de la entrevista, Andrea Luna opina sobre lo dicho por su expareja, Pietro Sibille, quien desmintió una acusación: “es como si se tratara de endiosar a alguien y justificar lo que hizo. Es como decir: ‘sí, abandoné un proyecto’, ‘pucha, destrocé cosas y destruí la vida de mucha gente a mi alrededor, pero yo estaba mal y era borracho’. Hay gente lastimada. Entonces, yo me indigné porque es justificar a un agresor. Todos lo han aplaudido y cualquier actor, director, productor sabe cómo es él. Y no solo es maltrato a la mujer, es maltrato al trabajo de mucha gente. Está bien que la gente se recupere, estoy de acuerdo, pero lo que me parece mal es que lo endiosen”.

¿Cuál es tu próximo personaje?

En ‘Tengo un matri’ me estoy uniendo con uno que han adaptado para mí. Es la prima del novio, la que maneja la peña. Y protagonizaré La Perricholi, dirigida por Augusto Tamayo. Hemos empezado unas escenas en febrero. Estoy esperando que me digan las fechas para filmar porque es una película bien ambiciosa.

¿En qué aspecto de la vida de Micaela Villegas se centra?

Está humanizado. Es un drama, no es una comedia como se hizo antes. Es una mujer muy interesante, fuerte, era empresaria de teatro, era actriz. Hasta ahora solo se habla de ella como la bruja que hechizó al español. Es una mujer muy querida y muy odiada también. Pero me voy a encargar, junto con Augusto, de que quede como una mujer adelantada a la época. Es increíble porque vamos a contar su historia desde adolescente hasta viejita. El virrey Amat será Gianfranco Brero; yo de mis compañeros aprendo, los admiro. Es una gran responsabilidad.