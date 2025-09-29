¡De Perú a México! Emil ‘La Causa’ se emociona al cantar con Piso 21 en Toluca: “Inolvidable”

Emil busca internacionalizar su carrera tras su actuación en el Coca Cola Food Fest en Toluca, donde cautivó a más de 7.000 asistentes con su energía. Fotos: Instagram/Emil | Fotos: Instagram/Emil

El cantante Emil sigue en busca de la internacionalización. Tras compartir escenario con artistas internacionales como Beelé, el exparticipante de ‘Esto es guerra’ sorprendió al ser invitado a la reciente edición del Coca Cola Food Fest, evento que se realizó el sábado 27 de septiembre en la ciudad de Toluca.

Emil volvió a pisar suelo mexicano con fuerza, energía y una conexión innegable con el público en el Coca Cola Food Fest, donde logró cautivar a más de 7.000 asistentes. Uno de los momentos más emotivos fue cuando interpretó junto a Piso21 uno de sus populares temas.

"Gracias, gracias, gracias, Toluca. Primer show por aquí y de verdad que será inolvidable… ¿México, nos vemos a fin de mes?, ¿quieren saber donde?", expresó en Instagram.

Emil brilló en el Coca Cola Food Fest 2025



El fin de semana, los integrantes de Piso 21 invitaron a Emil al escenario en el Coca Cola Food Fest para interpretar juntos el éxito ‘Más de la una’, gesto que sorprendió al público. La química entre los colombianos y el peruano fue evidente, lo que generó que los asistentes los ovacionen.

“Volver a México y recibir este nivel de cariño es algo que me llena el alma. Cantar con Piso 21 fue un sueño hecho realidad, y ver la reacción del público fue simplemente mágico”, manifestó Emil tras protagonizar uno de los momentos más comentados del festival, donde también se presentaron otros artistas internacionales como Timo, además de talentos locales.

El cantante colaboró con Piso21, interpretando el éxito ‘Más de la una’, generando un emotivo momento que fue muy bien recibido por el público. Foto: Instagram/Emil

Además, los miembros de Piso 21 reconocieron el talento, profesionalismo y gran proyección artística del también llamado Emilio ‘La Causa’. “Este chico tiene todo para llegar muy lejos”, comentaron entre bastidores.

Al finalizar su show, EMIL fue rodeado por más de 300 fans que le esperaban entre aplausos, selfies, firmas de autógrafos y muestras de cariño. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la noche aún estaba por llegar.

Por otro lado, Emil seguirá su recorrido por México porque tiene varias invitaciones ya confirmadas para nuevas presentaciones en distintas ciudades aztecas. De esa manera, el peruano busca su ascenso en la música latina, llevando con orgullo el nombre del Perú y conquistando corazones en cada escenario que pisa.

