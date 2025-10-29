El cantante peruano Emil ofrecerá un concierto íntimo en Lima el 13 de noviembre en la discoteca Lumma, con sorpresas y un repertorio renovado para sus seguidores. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

El cantante peruano Emil anunció a sus seguidores que ofrecerá un concierto íntimo en Lima, donde podrá reencontrarse con sus fans y donde presentará una serie de sorpresas para su próximo espectáculo musical, que se realizará el 13 de noviembre en la discoteca Lumma de Miraflores. Las entradas ya están disponibles en Vaope.

En este show dinámico, cargado de novedades y talento, contará con la participación especial de Milenka Nolasco, reconocida influencer que ha conquistado las redes sociales y que ahora incursiona en la música, tanto de manera independiente como junto a Emil.

Por su parte, Lorduy, joven promesa del R&B y hip hop, llegará desde la tierra del café para compartir escenario con Emil. El artista colombiano es conocido por haber sido parte del éxito de Piso 21, una de las agrupaciones más populares del momento en la música urbana. En esta ocasión, el peruano y Lorduy cantarán juntos ‘Piola de Flow Remix’.

Emil da detalles de su show en Miraflores



Durante el show, Emil aprovechará para presentar su renovado repertorio que ha lanzado en los últimos meses y que lo han consolidado como una figura en ascenso dentro del género. El cantante afirma que este espectáculo será una experiencia completa, llena de energía y emoción. Además, será una oportunidad para mostrar todo el trabajo que ha venido desarrollando con esfuerzo, pasión y el apoyo incondicional de sus fans.

Asimismo, Emil describe este evento como una propuesta íntima, pensada para todos los amantes de la buena música. Actualmente, el artista se encuentra totalmente enfocado en su carrera y viaja constantemente a México y Colombia, países donde ha recibido excelentes críticas por su aporte a la música urbana.