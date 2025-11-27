HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Entretenimiento

Emil celebra que el remix de ‘Piola de Flow’, junto a Lorduy, figure en el puesto número 2 en Spotify Perú

El remix de 'Piola de Flow' desbanca géneros tradicionales en Perú y supera populares lanzamientos de artistas como Shakira y Maluma, destacando en el consumo musical local.

Emil celebra por el éxito de ‘Piola de Flow remix’, junto a Lorduy, en Spotify Perú. Foto: Instagram/Emil
Emil celebra por el éxito de ‘Piola de Flow remix’, junto a Lorduy, en Spotify Perú. Foto: Instagram/Emil | Foto: Instagram/Emil

Emil está feliz por cómo cierra este 2025. Además de haber regresado a ‘Esto es guerra’ por la puerta grande y haber debutado en la conducción de un podcast, el intérprete de música urbana se siente satisfecho por cómo está llevando su carrera artística. Recientemente, lanzó un remix de ‘Piola de Flow’ junto a Lorduy y la colaboración ha sido todo un éxito.

La nueva versión de ‘Piola de Flow’ de Emil junto a Lorduy, exintegrante de Piso 21, escaló al puesto número 2 del ranking nacional de Spotify Perú en apenas unos días, marcando uno de los ascensos más rápidos dentro de la escena urbana local y posicionándose entre las canciones más escuchadas del país.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD
‘Piola de Flow remix’ de Emil y Lorduy alcanza el puesto número 2 en Spotify Perú en solo unos días. Foto: difusión.

‘Piola de Flow remix’ de Emil y Lorduy alcanza el puesto número 2 en Spotify Perú en solo unos días. Foto: difusión.

PUEDES VER: Emil, chico reality de EEG, lanza romántico videoclip junto a Milenka Nolasco tras rumores de romance

lr.pe

El logro detrás de ‘Piola de Flow’ 

‘Piola de Flow’ ha logrado superar en reproducciones a géneros de larga tradición en el Perú como la cumbia, la salsa, el pop y el merengue, imponiéndose sobre las principales tendencias que suelen dominar el consumo musical nacional. Asimismo, el remix se ha ubicado por encima de lanzamientos de figuras globales como Shakira, Maluma y otros artistas de gran presencia internacional.

Según Emil, una de las claves de este logro es la letra del tema, que mantiene una identidad juvenil, directa y segura, capturando una actitud fresca y actual con fraseos urbanos fáciles de recordar y corear. Su energía contagiosa y su autenticidad han impulsado su expansión orgánica en playlists, redes y recomendaciones dentro de la comunidad digital.  

Emil y Lorduy cierran bien el 2025

El 2025 sigue siendo un año clave en la carrera de Emil, quien suma este nuevo logro a una lista de éxitos que incluye temas como ‘Chat GPLove’, ‘Tokio’ y ‘Si quieres volver’. Su presencia en la escena musical se mantiene constante gracias a presentaciones en países como Perú, México y Colombia, así como su participación en el boxeo de celebridades y recientes apariciones en televisión.

Por otro lado, Lorduy continúa consolidando su carrera como solista tras su etapa con Piso 21. Canciones como ‘Allá en Cali’, ‘Pa’ Que Tin’, ‘Deli’ y ‘Corazonada’ ya han logrado destacar en el mercado latino, posicionándolo como una figura emergente en la música urbana de la región.

Notas relacionadas
Emil versiona su éxito ‘Piola de flow’ junto al colombiano Lorduy, exintegrante de Piso 21

Emil versiona su éxito ‘Piola de flow’ junto al colombiano Lorduy, exintegrante de Piso 21

LEER MÁS
Emil ofrecerá concierto en Miraflores junto a tiktoker Milenka Nolasco y el colombiano Lorduy

Emil ofrecerá concierto en Miraflores junto a tiktoker Milenka Nolasco y el colombiano Lorduy

LEER MÁS
¡De Perú a México! Emil ‘La Causa’ se emociona al cantar con Piso 21 en Toluca: “Inolvidable”

¡De Perú a México! Emil ‘La Causa’ se emociona al cantar con Piso 21 en Toluca: “Inolvidable”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria expone inéditas fotos junto a Verónica Alcalá por el Dia de la Madre: “Fuiste mamá a los 17”

Alejandra Baigorria expone inéditas fotos junto a Verónica Alcalá por el Dia de la Madre: “Fuiste mamá a los 17”

LEER MÁS
Magaly Medina amenaza con dejar ATV tras entrevista de Andrea Llosa a Christian Cueva: "Estoy muy molesta y fastidiada"

Magaly Medina amenaza con dejar ATV tras entrevista de Andrea Llosa a Christian Cueva: "Estoy muy molesta y fastidiada"

LEER MÁS
¿Quién ganó el Miss International 2025 y se convierte en la nueva sucesora de Thanh Thủy?

¿Quién ganó el Miss International 2025 y se convierte en la nueva sucesora de Thanh Thủy?

LEER MÁS
Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

LEER MÁS
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz IMPACTAN a la hija de su nana con tremendos regalos por sus 18 años

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz IMPACTAN a la hija de su nana con tremendos regalos por sus 18 años

LEER MÁS
Kurt Villavicencio sorprende al revelar que una conductora de Panamericana está embarazada: “Tiene cuatro meses”

Kurt Villavicencio sorprende al revelar que una conductora de Panamericana está embarazada: “Tiene cuatro meses”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Entretenimiento

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025