Emil celebra que el remix de ‘Piola de Flow’, junto a Lorduy, figure en el puesto número 2 en Spotify Perú

Emil celebra por el éxito de ‘Piola de Flow remix’, junto a Lorduy, en Spotify Perú. Foto: Instagram/Emil | Foto: Instagram/Emil

Emil está feliz por cómo cierra este 2025. Además de haber regresado a ‘Esto es guerra’ por la puerta grande y haber debutado en la conducción de un podcast, el intérprete de música urbana se siente satisfecho por cómo está llevando su carrera artística. Recientemente, lanzó un remix de ‘Piola de Flow’ junto a Lorduy y la colaboración ha sido todo un éxito.

La nueva versión de ‘Piola de Flow’ de Emil junto a Lorduy, exintegrante de Piso 21, escaló al puesto número 2 del ranking nacional de Spotify Perú en apenas unos días, marcando uno de los ascensos más rápidos dentro de la escena urbana local y posicionándose entre las canciones más escuchadas del país.

‘Piola de Flow remix’ de Emil y Lorduy alcanza el puesto número 2 en Spotify Perú en solo unos días. Foto: difusión.

El logro detrás de ‘Piola de Flow’



‘Piola de Flow’ ha logrado superar en reproducciones a géneros de larga tradición en el Perú como la cumbia, la salsa, el pop y el merengue, imponiéndose sobre las principales tendencias que suelen dominar el consumo musical nacional. Asimismo, el remix se ha ubicado por encima de lanzamientos de figuras globales como Shakira, Maluma y otros artistas de gran presencia internacional.

Según Emil, una de las claves de este logro es la letra del tema, que mantiene una identidad juvenil, directa y segura, capturando una actitud fresca y actual con fraseos urbanos fáciles de recordar y corear. Su energía contagiosa y su autenticidad han impulsado su expansión orgánica en playlists, redes y recomendaciones dentro de la comunidad digital.

Emil y Lorduy cierran bien el 2025



El 2025 sigue siendo un año clave en la carrera de Emil, quien suma este nuevo logro a una lista de éxitos que incluye temas como ‘Chat GPLove’, ‘Tokio’ y ‘Si quieres volver’. Su presencia en la escena musical se mantiene constante gracias a presentaciones en países como Perú, México y Colombia, así como su participación en el boxeo de celebridades y recientes apariciones en televisión.

Por otro lado, Lorduy continúa consolidando su carrera como solista tras su etapa con Piso 21. Canciones como ‘Allá en Cali’, ‘Pa’ Que Tin’, ‘Deli’ y ‘Corazonada’ ya han logrado destacar en el mercado latino, posicionándolo como una figura emergente en la música urbana de la región.

