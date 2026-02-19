El universo de 'Toy Story 5' vuelve a cobrar vida luego de seis años de ausencia en la pantalla grande. La franquicia animada retoma su historia con Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus inseparables compañeros, quienes enfrentan un escenario muy distinto al que conocían.

Esta quinta entrega propone una mirada actual sobre el rol de los juguetes en la infancia, en un contexto marcado por los avances tecnológicos. Pixar apuesta por un relato que conecta con las nuevas generaciones sin perder la esencia emocional que caracteriza a la saga.

Toy Story 5 y la nueva amenaza digital

El estudio presentó el tráiler oficial en YouTube, donde se adelanta el conflicto central de la película. En esta ocasión, los juguetes notan que Bonnie empieza a alejarlos de su rutina diaria, atraída por un moderno dispositivo que ocupa casi todo su tiempo.

La historia plantea un dilema claro: cómo mantener el vínculo con su dueña cuando la atención infantil se concentra en la tecnología. Este cambio obliga al grupo a unirse nuevamente para no perder su lugar dentro del mundo de Bonnie.

Woody y Buzz Lightyear vuelven a luchar juntos

El director y guionista Andrew Stanton explicó que el eje del filme se centra en el temor de los juguetes a quedar desplazados. Según señaló, el desafío no proviene de un villano tradicional, sino de una realidad cotidiana que redefine el juego infantil.

En declaraciones previas, el director creativo Pete Docter ya había anticipado esta línea narrativa. “La misión principal de los juguetes siempre ha sido estar para sus niños. Pero ahora, eso se vuelve más complicado cuando son reemplazados por lo que más les atrae”, expresó.

La secuela de 'Toy Story'

En 2010, 'Toy Story 3' dio la impresión de marcar el adiós definitivo de los carismáticos juguetes. No obstante, el enorme respaldo del público impulsó a Disney y Pixar a prolongar el universo con nuevos proyectos, entre ellos una miniserie y una cuarta entrega cinematográfica.

Si bien 'Toy Story 4' no consiguió el mismo nivel de conexión con toda la audiencia, la atención ahora se centra en 'Toy Story 5'. Las expectativas se mantienen elevadas y todo apunta a que podría convertirse en uno de los lanzamientos más exitosos para ambas compañías.

Estreno de Toy Story 5 y elenco confirmado

La trama introduce a LilyPad, una tableta inteligente con personalidad propia que se convierte en el principal obstáculo para Woody y Buzz Lightyear. Bonnie, ahora con ocho años, empieza a mostrar mayor interés por el mundo digital, dejando en segundo plano a sus antiguos compañeros.

Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio. El reparto original de voces se mantiene con Tom Hanks y Tim Allen, acompañados por Joan Cusack, Blake Clark y Tony Hale. Además, la película suma nuevas participaciones como Greta Lee y Conan O’Brien.