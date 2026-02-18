Bad Bunny protagonizará la película ‘Porto Rico’, que será dirigida por su compatriota Residente, de ‘Calle 13’. El proyecto marcará un nuevo trabajo actoral del cantante en el cine y su primer papel protagónico.

Según informó la productora 1868 Studios, la película abordará la historia y los orígenes de Puerto Rico. El guion fue escrito por Residente junto a Alexander Dinelaris, conocido por su trabajo en ‘The Revenant’ y ‘Birdman’. En el elenco también está confirmado Viggo Mortensen, recordado por interpretar a Aragorn en ‘El señor de los anillos’.

Residente emocionado de dirigir su primera película al lado de Bad Bunny y Viggo Mortensen

En una publicación en Instagram, Residente compartió detalles sobre la película 'Porto Rico'. El artista señaló que el proyecto se encuentra en desarrollo desde hace varios años y que la historia fue escrita a lo largo de distintas etapas de su carrera musical y personal. También mencionó que el filme contará con la participación de actores como Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton.

Residente explicó que eligió a Bad Bunny como protagonista por su vínculo con Puerto Rico y confirmó que el proyecto contará con el apoyo de historiadores para abordar la historia de la isla. “Yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que le duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero”, explicó.

Además, informó que el director mexicano Alejandro González Iñárritu participará en la producción como productor ejecutivo.

¿Cuál será el reparto de ‘Porto Rico’, película protagonizada por Bad Bunny?

‘Porto Rico’ también contará con la actuación de los siguientes actores.