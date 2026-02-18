HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
Cine y series

Ethan Hawke: "Estoy de acuerdo con cualquier cosa que combata el fascismo"

El actor llegó a la Berlinale y opinó sobre política cuando se cuestionó “el silencio” del festival sobre Gaza. De otro lado, más de 80 artistas firmaron una carta abierta dirigida a la organización.

El actor Ethan Hawke.
El actor Ethan Hawke. | afp

El martes, más de 80 participantes del Festival de Berlín o de ediciones anteriores, enviaron una carta abierta a la organización. Entre ellos, Tilda Swinton, Javier Bardem y el director Adam McKay, cuestionaron el silencio sobre el conflicto en Gaza. “Esperan que las instituciones de nuestra industria se nieguen a ser cómplices de la terrible violencia que continúa desplegándose contra los palestinos”, dice el texto difundido por Variety.

Uno de los protagonistas de la Berlinale 2026, Ethan Hawke, abordó el tema en la conferencia de prensa de la película The Weight (o El peso). “El último lugar donde probablemente quieras buscar consejo espiritual es en un grupo de artistas borrachos y con jet lag hablando de sus películas”, respondió al ser consultado sobre la responsabilidad de las figuras del cine de hablar sobre el fascismo.

PUEDES VER: La Berlinale inicia con polémica: "Los cineastas debemos mantenernos al margen de la política

lr.pe

Ante los aplausos y risas, agregó: “Creo en el poder del cine para conmover... ¿Saben cómo soñamos cada noche y cómo esos sueños nos sanan y nos preparan para el día siguiente? Siento que, colectivamente, todo el festival —todos ustedes, todos los que estamos aquí— somos responsables de crear una vida de ensueño internacional. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿En qué estamos pensando?”.

En ese sentido, dijo que la película The Weight, dirigida por Padraic McKinley y ambientada durante la Gran Depresión, habla en esencia de la sociedad. “Personas que creen no tener nada en común y que se unen para luchar contra la codicia y la malevolencia institucional. Y vale la pena luchar por eso”. En otro momento, agregó que está “totalmente de acuerdo con cualquier cosa que combata el fascismo”.

“Todos somos bienvenidos a discrepar”

El festival siempre ha sido político, no solo por su programación, pero este año la polémica inició porque el jurado, presidido por Wim Wenders, evitó tomar una postura sobre el genocidio en Gaza.

PUEDES VER: Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

lr.pe

“La última vez que hablé públicamente sobre esto, me impactó mucho la animosidad que encontré”, comentó Hawke. “La gente dice: ‘Los actores no deberían hablar de política’ y cosas así. Y realmente creo que la respuesta es todo lo contrario: que todos deberíamos serlo. Todos somos ciudadanos del mundo y todos importamos; todos tenemos voz y todos somos bienvenidos a discrepar. Eso es parte de la ventaja de vivir en una sociedad libre”.

 También comentó que, aunque “solo compartan arte”, y no sean “las mentes más brillantes del mundo que intentan que el planeta viva en paz”; existen compromisos como: cuidar de todos los niños y los jóvenes en nuestras vidas, y asegurarles un mundo mejor”.

Al parecer, el actor se alineó con lo dicho por sus colegas en la carta enviada al festival. En la misiva, los más de 80 actores recuerdan que, en la actualidad, más de 5.000 profesionales del cine se han negado a trabajar con compañías e instituciones cinematográficas israelíes que consideran cómplices. “Instamos a la Berlinale a que cumpla con su deber moral y manifieste claramente su oposición al genocidio de Israel, sus crímenes contra la humanidad y sus crímenes de guerra contra los palestinos, y ponga fin por completo a su implicación en proteger a Israel de las críticas y de los llamamientos a rendir cuentas”.v

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Holocausto caníbal”: muertes reales de animales y la cruel verdad detrás de la cinta

“Holocausto caníbal”: muertes reales de animales y la cruel verdad detrás de la cinta

LEER MÁS
¿Quién es Oswaldo Gonzáles, ladrón que inspiró la película peruana “Django”, pero se volvió predicador?

¿Quién es Oswaldo Gonzáles, ladrón que inspiró la película peruana “Django”, pero se volvió predicador?

LEER MÁS
Películas de Crepúsculo en orden cronológico: guía completa de la saga

Películas de Crepúsculo en orden cronológico: guía completa de la saga

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ronda Rousey anuncia su regreso a las MMA ante Gina Carano en una histórica pelea en Netlix: revelan fecha del combate

Ingemmet alerta de 475 zonas críticas expuestas a deslizamientos, inundación y huaicos en 15 departamentos del Perú

Fascinaba a miles de turistas de todo el mundo: una atracción natural quedó irremediablemente perdida

Cine y series

¿Dónde ver 'Cumbres borrascosas', la nueva adaptación del clásico literario con Jacob Elordi y Margot Robbie?

'La primera vez' temporada 4: Netflix revela la fecha de estreno de la serie colombiana con espectacular tráiler

Leyenda del cine Robert Duvall (1931 – 2026): de “El padrino” a “El apóstol”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

Maricarmen Alva: su gestión como presidenta del Congreso tuvo 77% de desaprobación

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025