Ethan Hawke: "Estoy de acuerdo con cualquier cosa que combata el fascismo"

El martes, más de 80 participantes del Festival de Berlín o de ediciones anteriores, enviaron una carta abierta a la organización. Entre ellos, Tilda Swinton, Javier Bardem y el director Adam McKay, cuestionaron el silencio sobre el conflicto en Gaza. “Esperan que las instituciones de nuestra industria se nieguen a ser cómplices de la terrible violencia que continúa desplegándose contra los palestinos”, dice el texto difundido por Variety.

Uno de los protagonistas de la Berlinale 2026, Ethan Hawke, abordó el tema en la conferencia de prensa de la película The Weight (o El peso). “El último lugar donde probablemente quieras buscar consejo espiritual es en un grupo de artistas borrachos y con jet lag hablando de sus películas”, respondió al ser consultado sobre la responsabilidad de las figuras del cine de hablar sobre el fascismo.

Ante los aplausos y risas, agregó: “Creo en el poder del cine para conmover... ¿Saben cómo soñamos cada noche y cómo esos sueños nos sanan y nos preparan para el día siguiente? Siento que, colectivamente, todo el festival —todos ustedes, todos los que estamos aquí— somos responsables de crear una vida de ensueño internacional. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿En qué estamos pensando?”.

En ese sentido, dijo que la película The Weight, dirigida por Padraic McKinley y ambientada durante la Gran Depresión, habla en esencia de la sociedad. “Personas que creen no tener nada en común y que se unen para luchar contra la codicia y la malevolencia institucional. Y vale la pena luchar por eso”. En otro momento, agregó que está “totalmente de acuerdo con cualquier cosa que combata el fascismo”.

“Todos somos bienvenidos a discrepar”

El festival siempre ha sido político, no solo por su programación, pero este año la polémica inició porque el jurado, presidido por Wim Wenders, evitó tomar una postura sobre el genocidio en Gaza.

“La última vez que hablé públicamente sobre esto, me impactó mucho la animosidad que encontré”, comentó Hawke. “La gente dice: ‘Los actores no deberían hablar de política’ y cosas así. Y realmente creo que la respuesta es todo lo contrario: que todos deberíamos serlo. Todos somos ciudadanos del mundo y todos importamos; todos tenemos voz y todos somos bienvenidos a discrepar. Eso es parte de la ventaja de vivir en una sociedad libre”.

También comentó que, aunque “solo compartan arte”, y no sean “las mentes más brillantes del mundo que intentan que el planeta viva en paz”; existen compromisos como: cuidar de todos los niños y los jóvenes en nuestras vidas, y asegurarles un mundo mejor”.

Al parecer, el actor se alineó con lo dicho por sus colegas en la carta enviada al festival. En la misiva, los más de 80 actores recuerdan que, en la actualidad, más de 5.000 profesionales del cine se han negado a trabajar con compañías e instituciones cinematográficas israelíes que consideran cómplices. “Instamos a la Berlinale a que cumpla con su deber moral y manifieste claramente su oposición al genocidio de Israel, sus crímenes contra la humanidad y sus crímenes de guerra contra los palestinos, y ponga fin por completo a su implicación en proteger a Israel de las críticas y de los llamamientos a rendir cuentas”.v