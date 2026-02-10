Samahara Lobatón habría enviado carta notarial a la creadora 'La mana' por difundir una supuesta conversación privada: "Esos screenshots no existen"

El martes 10 de febrero, el creador digital Samuel Suárez reveló que Samahara Lobatón tomaría acciones legales contra la influencer de espectáculos 'La Mana', quien difundió un screenshot de una presunta conversación entre la hija de Abel Lobatón y una usuaria. En el diálogo se leía cómo la joven de 24 años despotricaba contra su madre, Melissa Klug.

A través del programa digital 'Q bochinche', el creador de Instarandula detalló que Samahara "va a iniciar acciones legales y nos ha dicho el abogado que ya mandó carta notarial a una persona muy conocida en el rubro de espectáculos en redes sociales".

Abogado de Samahara Lobaton confirma carta notarial contra 'La mana'

En el mismo espacio digital, Ric La Torre respaldó las declaraciones del popular 'Samu', confirmando que la hija de Melisa Klug y Abel Lobatón habría tomado acciones legales contra 'La Mana'. "Ella saca en exclusiva una supuesta conversación (y que rebotó en todos lados), entre una seguidora y Samahara, en donde despotrica contra su madre Melissa", detalló el creador de contenido.

Como se recuerda, tras hacerse pública la supuesta conversación, las redes sociales se llenaron de comentarios que criticaban a la hija de Abel Lobatón por "atacar" a su progenitora por defenderla de Bryan Torres. Días atrás, la propia Samahara aseguró que dichos chats eran falsos y retó a la creadora de contenido que los difundió a dar un paso atrás. "Yo la reto a ella que muestre que realmente existen esas conversaciones, porque ella ya sabe que tenía veinticuatro horas para retractarse y aun así no lo hizo. Esas conversaciones no existen", sentenció.

Supuesta conversación habría llegado a varios creadores de contenido

Samuel Suárez reveló que dicha conversación también llegó por mensaje a través de sus redes sociales; sin embargo, optó por no difundirla debido a que no creyó en su validez.

"Ese mismo chat también me llegó a mí, pero antes de sacar algo lo pienso dos veces, porque justo quería ver la veracidad de esa conversación. Ahora con la tecnología se pueden hacer conversaciones falsas, a menos que sea una conversación personal con otra persona, pero, ¿dónde están las pruebas?", sentenció.