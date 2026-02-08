HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¿Quién es Shandú, la primera artista folclórica trans que impresiona con su potente voz y por seguir con el legado de Flor Pucarina?

Desde Jauja hasta los principales escenarios del país, la historia de Shandú combina talento, resistencia y amor por la música del Valle del Mantaro.

Shandú tiene voz muy similar a Flor Pucarina.
Shandú tiene voz muy similar a Flor Pucarina. | Foto composición LR / Google

Shandú se ha convertido en una de las voces más comentadas del folclore andino en el Perú. Su presencia destaca no solo por su interpretación intensa, sino también por abrir camino dentro del huayno huanca como una de las primeras artistas trans del género, en un entorno marcado por tradiciones profundas.

Con una carrera construida a base de esfuerzo, la cantante logró ganarse el respeto del público gracias a su entrega sobre el escenario y a una conexión genuina con cada letra. Hoy, su nombre resuena en distintos departamentos del país, donde su propuesta artística despierta admiración y emoción.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¡El retorno de una voz eterna! Flor Pucarina, leyenda de la música andina, regresa a los escenarios gracias a la tecnología

lr.pe

Shandú, artista folclórica trans que revaloriza la música del Mantaro

Nacida en Jauja, Shandú creció en el campo y vivió una infancia marcada por la ausencia. Sus padres se separaron cuando tenía cinco años y, tiempo después, afrontó la pérdida de su padre, una experiencia que influyó de manera profunda en su sensibilidad artística.

Desde temprana edad asumió responsabilidades para apoyar a su familia. Cada madrugada acudía al mercado de Jauja para vender verduras y aportar a la economía del hogar. A los once años llegó a Lima con la esperanza de salir adelante, aunque enfrentó un episodio doloroso tras sufrir maltrato como trabajadora del hogar.

Shandú desarrolló su amor por la música a los 5 años.

Shandú desarrolló su amor por la música a los 5 años.

Infancia, trabajo y vocación temprana por el canto

Pese a las dificultades, Shandú guarda recuerdos entrañables de su madre. Según relata, su amor por el canto nació a los cinco años, cuando interpretaba canciones mientras su progenitora le confeccionaba vestidos con bolsas plásticas para que pudiera presentarse.

En su camino artístico también encontró apoyo en dos figuras maternales que la acompañaron durante sus primeros pasos frente al público. Ese respaldo emocional fue clave para fortalecer su confianza y sostener su deseo de dedicarse a la música.

¿Por qué dicen que Shandú sigue el legado de Flor Pucarina?

El parecido vocal y físico con Flor Pucarina marcó un punto de quiebre en su carrera. Esta similitud le permitió acceder a nuevas oportunidades, aunque también la expuso a episodios de discriminación que pusieron a prueba su fortaleza personal.

Lejos de rendirse, la intérprete consolidó su lugar dentro de la música wanka gracias a su disciplina y compromiso. Con el tiempo, su trabajo fue reconocido como una continuación respetuosa del legado musical del Valle del Mantaro.

Canciones de Shandú

El repertorio de Shandú incluye temas como 'Entre licor y licor', 'Adiós juventud', 'Amantes perfectos', 'Decías', 'La orquesta', 'Déjame no más' y 'Simplemente Huancayo'. Cada interpretación refleja una identidad clara y una carga emocional que conecta con distintas generaciones.

Otras piezas como 'Gitanita de la suerte', 'Nos deja por otra' y 'Tu mal genio de zorro viejo' forman parte de un catálogo que reafirma su compromiso con el folclore andino y su deseo de mantener viva esta tradición.

PUEDES VER: La historia de Gaby del Perú, la artista que continúa con el legado de Eusebio ‘Chato’ Grados dentro y fuera del país

lr.pe

Flor Pucarina, la voz que marcó al huayno

Flor Pucarina nació en Pucará, Huancayo, y creció en La Victoria, Lima, donde vivió la experiencia del migrante andino. Debutó en 1958 y se convirtió en la mayor exponente del huayno huanca, con canciones que retrataron el dolor y la vida del pueblo.

Su impacto fue masivo. Llenó coliseos y dejó una huella imborrable en la música popular andina con temas como 'Falsía', que hasta hoy mantienen vigencia en el imaginario colectivo.

Notas relacionadas
Cantante Dulce Elizabeth y otras ocho personas resultaron heridas tras aparatoso accidente en la vía a Puno-Mañazo

Cantante Dulce Elizabeth y otras ocho personas resultaron heridas tras aparatoso accidente en la vía a Puno-Mañazo

LEER MÁS
¡El retorno de una voz eterna! Flor Pucarina, leyenda de la música andina, regresa a los escenarios gracias a la tecnología

¡El retorno de una voz eterna! Flor Pucarina, leyenda de la música andina, regresa a los escenarios gracias a la tecnología

LEER MÁS
La historia de Gaby del Perú, la artista que continúa con el legado de Eusebio ‘Chato’ Grados dentro y fuera del país

La historia de Gaby del Perú, la artista que continúa con el legado de Eusebio ‘Chato’ Grados dentro y fuera del país

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

LEER MÁS
Janet Barboza no quiere a Xiomy Kanashiro tras ser presentada como colaboradora de ‘América hoy’: “Edson y yo somos suficientes”

Janet Barboza no quiere a Xiomy Kanashiro tras ser presentada como colaboradora de ‘América hoy’: “Edson y yo somos suficientes”

LEER MÁS
Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caín Fara dice que no hablará del arbitraje tras el polémico empate entre Universitario y Cusco FC: "Después te sancionan"

Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: ¡gol de Kylian Mbappé!

Espectáculos

Dorita Orbegoso lanza triste mensaje tras la muerte de su tío “Fuiste para mí como un padre”

Mayra Goñi se cruza con su expareja Neutro en evento y la actriz lo evita por completo

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Elecciones 2026: Perú instalará más de 2.500 mesas de votación en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025