HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Dorita Orbegoso lanza triste mensaje tras la muerte de su tío “Fuiste para mí como un padre”

Dorita Orbegoso expresó su profundo dolor tras la muerte de su tío, a quien consideraba una figura paterna, y compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

Dorita Orbegoso es una exbailarina quien es invitada frecuentemente a 'América hoy'. Foto: Composición LR/Instagram.
Dorita Orbegoso es una exbailarina quien es invitada frecuentemente a 'América hoy'. Foto: Composición LR/Instagram.

Dorita Orbegoso atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su tío, una figura fundamental en su historia personal. La actriz cómica dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que le deja esta irreparable pérdida.

El mensaje conmovió a sus seguidores y a diversas figuras del medio artístico, quienes no tardaron en enviarle palabras de aliento y condolencias. La exbailarina dejó en evidencia que esta partida no solo representa la ausencia de un ser querido, sino también el reencuentro con recuerdos sensibles ligados a la pérdida de su madre.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jerson Reyes confiesa que sigue amando a Dorita Orbegoso y le pide retomar su relación: 'Te sigo eligiendo'

lr.pe

El sentido mensaje de Dorita Orbegoso a su tío fallecido

A través de una publicación cargada de emoción, Dorita Orbegoso confesó que no imaginó volver a experimentar una tristeza tan profunda luego de tantos años. “Después de 22 años de la partida de mi madre, jamás pensé que volvería a sentirme tan triste. Siento que una parte de mi corazón se fue”, escribió, reflejando el vacío que hoy enfrenta.

La actriz también destacó el rol clave que cumplió su tío a lo largo de su vida, resaltando el apoyo y la compañía constante que le brindó. “Fuiste para mí como un padre, siempre presente en cada momento”, expresó, dejando en claro el fuerte vínculo que los unía.

En otro pasaje del mensaje, Orbegoso manifestó su incomprensión ante la pérdida y el dolor que le genera su ausencia. “Por más que quisiera entender por qué te fuiste, es algo que aún no tiene explicación”, señaló con evidente conmoción.

Finalmente, recordó con especial cariño el apodo que él solía dedicarle y se despidió con palabras llenas de amor. “Ya no escucharé que me digas ‘mi flaquita bella’. Te voy a extrañar mucho, Tío Cuchi. Te llevaré siempre en mi corazón. Vuela alto y descansa en paz”, escribió, provocando una ola de mensajes solidarios en redes sociales.

Notas relacionadas
Jerson Reyes confiesa que sigue amando a Dorita Orbegoso y le pide retomar su relación: "Te sigo eligiendo"

Jerson Reyes confiesa que sigue amando a Dorita Orbegoso y le pide retomar su relación: "Te sigo eligiendo"

LEER MÁS
Dorita Orbegoso pasa tenso momento con Luigui Carbajal y manda fuerte indirecta: "A todos los padres que realmente lo merezcan"

Dorita Orbegoso pasa tenso momento con Luigui Carbajal y manda fuerte indirecta: "A todos los padres que realmente lo merezcan"

LEER MÁS
Dorita Orbegoso deja abierta la posibilidad de participar en ‘El valor de la verdad’: “Ya me han llamado”

Dorita Orbegoso deja abierta la posibilidad de participar en ‘El valor de la verdad’: “Ya me han llamado”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

LEER MÁS
Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

LEER MÁS
Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: empatan sin goles

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1?

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley?

Espectáculos

Mayra Goñi se cruza con su expareja Neutro en evento y la actriz lo evita por completo

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en 'juerga'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alertan a la ONU decisión del MP de cerrar casos de abusos contra niñas awajún y wampis

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Montesinos seguirá en prisión hasta 2037: anulan compurgación de pena

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025