Dorita Orbegoso lanza triste mensaje tras la muerte de su tío “Fuiste para mí como un padre”

Dorita Orbegoso atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su tío, una figura fundamental en su historia personal. La actriz cómica dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que le deja esta irreparable pérdida.

El mensaje conmovió a sus seguidores y a diversas figuras del medio artístico, quienes no tardaron en enviarle palabras de aliento y condolencias. La exbailarina dejó en evidencia que esta partida no solo representa la ausencia de un ser querido, sino también el reencuentro con recuerdos sensibles ligados a la pérdida de su madre.

El sentido mensaje de Dorita Orbegoso a su tío fallecido

A través de una publicación cargada de emoción, Dorita Orbegoso confesó que no imaginó volver a experimentar una tristeza tan profunda luego de tantos años. “Después de 22 años de la partida de mi madre, jamás pensé que volvería a sentirme tan triste. Siento que una parte de mi corazón se fue”, escribió, reflejando el vacío que hoy enfrenta.

La actriz también destacó el rol clave que cumplió su tío a lo largo de su vida, resaltando el apoyo y la compañía constante que le brindó. “Fuiste para mí como un padre, siempre presente en cada momento”, expresó, dejando en claro el fuerte vínculo que los unía.

En otro pasaje del mensaje, Orbegoso manifestó su incomprensión ante la pérdida y el dolor que le genera su ausencia. “Por más que quisiera entender por qué te fuiste, es algo que aún no tiene explicación”, señaló con evidente conmoción.

Finalmente, recordó con especial cariño el apodo que él solía dedicarle y se despidió con palabras llenas de amor. “Ya no escucharé que me digas ‘mi flaquita bella’. Te voy a extrañar mucho, Tío Cuchi. Te llevaré siempre en mi corazón. Vuela alto y descansa en paz”, escribió, provocando una ola de mensajes solidarios en redes sociales.