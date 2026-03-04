HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Secigristas iniciaron con entusiasmo sus prácticas en la Corte de Arequipa

Presidente dio la bienvenida a entusiasta grupo de estudiantes.

Los secigristas apoyarán en juzgados y salas de diversas especialidades. Fuente: Difusión.
Los secigristas apoyarán en juzgados y salas de diversas especialidades. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa dio la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes que realizarán el Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA), quienes se incorporan a diversos órganos jurisdiccionales y administrativos de este distrito judicial con el propósito de fortalecer su formación profesional y contribuir al servicio de justicia.

La bienvenida estuvo a cargo del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien destacó la importancia de esta experiencia pre profesional para consolidar conocimientos, desarrollar habilidades prácticas y reforzar el compromiso ético de los futuros abogados con la administración de justicia en una de las entidades más importantes del Poder Judicial.

Durante este acto protocolar, la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva, exhortó a los jóvenes a asumir este reto con responsabilidad, vocación de servicio y empatía con las necesidades de los usuarios judiciales. El SECIGRA constituye una valiosa oportunidad para conocer de cerca el funcionamiento del sistema de justicia y aportar al fortalecimiento institucional, remarcó.

Durante su permanencia en la institución, los secigristas de todas las facultades de Derecho de todas las universidades de Arequipa, brindarán apoyo en juzgados y salas de las distintas especialidades, participando en la elaboración de proyectos de resoluciones, organización de expedientes y atención al usuario judicial, bajo la supervisión de magistrados y servidores judiciales.

Durante este acto, la Coordinadora de Personal, Leticia Pacheco Cuéllar, participó de esta ceremonia al igual que diversos funcionarios quienes dieron charlas de inducción a este grupo de 32 estudiantes del último año de Derecho.

Notas relacionadas
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani es sorprendida besando a streamer Macarius y podcast reveló imágenes exclusivas que asegurarían la reconciliación

Suheyn Cipriani es sorprendida besando a streamer Macarius y podcast reveló imágenes exclusivas que asegurarían la reconciliación

LEER MÁS
Jueza de Flagrancia de la CSJ Arequipa dicta 9 meses de prisión preventiva contra investigado

Jueza de Flagrancia de la CSJ Arequipa dicta 9 meses de prisión preventiva contra investigado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por el partido de ida de Copa Libertadores 2026?

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

Judicialidad

Corte de Tumbes da la bienvenida a universitarios del Programa SECIGRA

Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"

Estudiantes de Derecho se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo y Betssy Chávez: Congreso intentará revertir decisión que evitó la inhabilitación del expresidente y la expremier

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025