Secigristas iniciaron con entusiasmo sus prácticas en la Corte de Arequipa

La Corte Superior de Justicia de Arequipa dio la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes que realizarán el Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA), quienes se incorporan a diversos órganos jurisdiccionales y administrativos de este distrito judicial con el propósito de fortalecer su formación profesional y contribuir al servicio de justicia.

La bienvenida estuvo a cargo del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien destacó la importancia de esta experiencia pre profesional para consolidar conocimientos, desarrollar habilidades prácticas y reforzar el compromiso ético de los futuros abogados con la administración de justicia en una de las entidades más importantes del Poder Judicial.

Durante este acto protocolar, la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva, exhortó a los jóvenes a asumir este reto con responsabilidad, vocación de servicio y empatía con las necesidades de los usuarios judiciales. El SECIGRA constituye una valiosa oportunidad para conocer de cerca el funcionamiento del sistema de justicia y aportar al fortalecimiento institucional, remarcó.

Durante su permanencia en la institución, los secigristas de todas las facultades de Derecho de todas las universidades de Arequipa, brindarán apoyo en juzgados y salas de las distintas especialidades, participando en la elaboración de proyectos de resoluciones, organización de expedientes y atención al usuario judicial, bajo la supervisión de magistrados y servidores judiciales.

Durante este acto, la Coordinadora de Personal, Leticia Pacheco Cuéllar, participó de esta ceremonia al igual que diversos funcionarios quienes dieron charlas de inducción a este grupo de 32 estudiantes del último año de Derecho.