¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, lanza ‘Júrame’, su nuevo tema que marca un hito en la carrera de la agrupación y del actor Santiago Suárez. | Fotos: difusión

¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, lanza ‘Júrame’, su nuevo tema que marca un hito en la carrera de la agrupación y del actor Santiago Suárez. | Fotos: difusión

¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, no deja de grabar temas. A menos de un mes de su presentación oficial, la agrupación volvió a sorprender con el lanzamiento de ‘Júrame’, un tema que no solo marca un hito en la carrera de la banda, sino también en la del actor Santiago Suárez, quien busca dejar atrás todo el escándalo que protagonizó debido a una denuncia por abuso sexual.

“Para mí, este es un paso muy importante. La música siempre estuvo en mi corazón y ahora la puedo vivir de la mano de mis compañeros en ¡Qué Tal Cumbión! ‘Júrame’ no solo es una canción, es un reencuentro con el público desde una nueva etapa, con la energía y emoción que esta música me transmite”, expresó Santiago Suárez sobre este nuevo giro en su carrera.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

Santiago Suárez feliz por el lanzamiento de ‘Júrame’



A través de sus redes sociales, Santiago Suárez no pudo ocultar su alegría por el lanzamiento de ‘Júrame’, que significa no solo un renacer artístico para él, sino también un regreso emocional a la audiencia que lo sigue desde sus días en la televisión. El tema ya está disponible en el canal oficial de YouTube de ¡Qué Tal Cumbión!

“Quiero contarles que estoy muy feliz. Hace tiempo que no estaba tan contento. Quiero sentir que esto no es solo para mí, sino también para ustedes. ‘Júrame’ es mi primera canción grabada en una cabina profesional con grandes artistas y grandes compañeros. Esta es una nueva etapa en mi vida y quiero que la disfruten conmigo. Muchas gracias por levantarme y por demostrarme que la vida continúa”, dijo.

¿Quiénes son los integrantes de ¡Qué Tal Cumbión!?



Álvaro Rod

Santiago Suárez

Ricky Santos

Gustavo Afanador

Jeff Gaván

Alan Newman

Jota Quiñones



¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, lanza ‘Júrame’, su nuevo tema que marca un hito en la carrera de la agrupación y del actor Santiago Suárez.

¡Qué Tal Cumbión! salió a la luz con ‘Mix Los Ronisch’



¡Qué Tal Cumbión! es una agrupación conformada por siete integrantes cuyas voces se fusionan con el baile, el carisma y una puesta en escena vibrante. Su estilo ofrece una versión renovada de la cumbia peruana, logrando un balance entre la esencia tradicional del género y un enfoque moderno que conecta con el gusto de las nuevas generaciones. Más allá de su propuesta musical, el grupo destaca por la energía colectiva y el talento escénico que han captado tanto a la crítica como al público.

Con su tema debut, ‘Mix Los Ronisch’, lograron superar los dos millones de reproducciones en plataformas como TikTok y YouTube, lo que evidencia el fuerte impacto de su sonido innovador y su conexión con los oyentes. Canciones como ‘Mix Poco a Poco’, ‘Mix Lejos de Ti’ y ‘Eres Mi Bien’ también han sido recibidas con entusiasmo por su creciente base de seguidores.

En solo unas semanas, ¡Qué Tal Cumbión! se ha consolidado como una de las agrupaciones más prometedoras y comentadas dentro de la escena actual de la cumbia en Perú, reafirmando que el género continúa transformándose y atrayendo a nuevas audiencias.

¡Qué Tal Cumbión! se estrenará en los escenarios



¡Qué Tal Cumbión! ya tiene programada una serie de presentaciones los días 20 y 21 de febrero en el Centro de Convenciones Maracaná, donde ofrecerán el espectáculo completo de ‘¡Qué Tal Cumbión! El Musical’, con orquesta en vivo y coreografías que reflejan la esencia de la banda. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

