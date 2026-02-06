HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡No solo es bailarín! Santiago Suárez se lanza como cantante con ‘Júrame’ junto a ¡Qué tal cumbión!

Santiago Suárez expresa su emoción por este renacer artístico con ‘Júrame’. "Esta es una nueva etapa en mi vida y quiero que la disfruten conmigo", dijo el actor.

¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, lanza ‘Júrame’, su nuevo tema que marca un hito en la carrera de la agrupación y del actor Santiago Suárez.
¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, lanza ‘Júrame’, su nuevo tema que marca un hito en la carrera de la agrupación y del actor Santiago Suárez. | Fotos: difusión

¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, no deja de grabar temas. A menos de un mes de su presentación oficial, la agrupación volvió a sorprender con el lanzamiento de ‘Júrame’, un tema que no solo marca un hito en la carrera de la banda, sino también en la del actor Santiago Suárez, quien busca dejar atrás todo el escándalo que protagonizó debido a una denuncia por abuso sexual.

“Para mí, este es un paso muy importante. La música siempre estuvo en mi corazón y ahora la puedo vivir de la mano de mis compañeros en ¡Qué Tal Cumbión! ‘Júrame’ no solo es una canción, es un reencuentro con el público desde una nueva etapa, con la energía y emoción que esta música me transmite”, expresó Santiago Suárez sobre este nuevo giro en su carrera.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

lr.pe

Santiago Suárez feliz por el lanzamiento de ‘Júrame’

A través de sus redes sociales, Santiago Suárez no pudo ocultar su alegría por el lanzamiento de ‘Júrame’, que significa no solo un renacer artístico para él, sino también un regreso emocional a la audiencia que lo sigue desde sus días en la televisión. El tema ya está disponible en el canal oficial de YouTube de ¡Qué Tal Cumbión!

“Quiero contarles que estoy muy feliz. Hace tiempo que no estaba tan contento. Quiero sentir que esto no es solo para mí, sino también para ustedes. ‘Júrame’ es mi primera canción grabada en una cabina profesional con grandes artistas y grandes compañeros. Esta es una nueva etapa en mi vida y quiero que la disfruten conmigo. Muchas gracias por levantarme y por demostrarme que la vida continúa”, dijo.

¿Quiénes son los integrantes de ¡Qué Tal Cumbión!?

  • Álvaro Rod
  • Santiago Suárez
  • Ricky Santos
  • Gustavo Afanador
  • Jeff Gaván
  • Alan Newman 
  • Jota Quiñones
¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, lanza ‘Júrame’, su nuevo tema que marca un hito en la carrera de la agrupación y del actor Santiago Suárez.

¡Qué Tal Cumbión!, la primera boy band de cumbia del Perú, lanza ‘Júrame’, su nuevo tema que marca un hito en la carrera de la agrupación y del actor Santiago Suárez.

¡Qué Tal Cumbión! salió a la luz con ‘Mix Los Ronisch’

¡Qué Tal Cumbión! es una agrupación conformada por siete integrantes cuyas voces se fusionan con el baile, el carisma y una puesta en escena vibrante. Su estilo ofrece una versión renovada de la cumbia peruana, logrando un balance entre la esencia tradicional del género y un enfoque moderno que conecta con el gusto de las nuevas generaciones. Más allá de su propuesta musical, el grupo destaca por la energía colectiva y el talento escénico que han captado tanto a la crítica como al público.

Con su tema debut, ‘Mix Los Ronisch’, lograron superar los dos millones de reproducciones en plataformas como TikTok y YouTube, lo que evidencia el fuerte impacto de su sonido innovador y su conexión con los oyentes. Canciones como ‘Mix Poco a Poco’, ‘Mix Lejos de Ti’ y ‘Eres Mi Bien’ también han sido recibidas con entusiasmo por su creciente base de seguidores.

En solo unas semanas, ¡Qué Tal Cumbión! se ha consolidado como una de las agrupaciones más prometedoras y comentadas dentro de la escena actual de la cumbia en Perú, reafirmando que el género continúa transformándose y atrayendo a nuevas audiencias.

¡Qué Tal Cumbión! se estrenará en los escenarios 

¡Qué Tal Cumbión! ya tiene programada una serie de presentaciones los días 20 y 21 de febrero en el Centro de Convenciones Maracaná, donde ofrecerán el espectáculo completo de ‘¡Qué Tal Cumbión! El Musical’, con orquesta en vivo y coreografías que reflejan la esencia de la banda. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.

Notas relacionadas
Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

LEER MÁS
Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

LEER MÁS
Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

LEER MÁS
Monserrat Seminario confiesa por qué no trabajó durante los 17 años que estuvo con Melcochita: “Mi esposo no quería”

Monserrat Seminario confiesa por qué no trabajó durante los 17 años que estuvo con Melcochita: “Mi esposo no quería”

LEER MÁS
Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro revela que le gustaría tener un hijo con Jefferson Farfán, pese a que él se realizó la vasectomía: “Tenemos que conversar”

¡No solo es bailarín! Santiago Suárez se lanza como cantante con ‘Júrame’ junto a Qué tal cumbión!

Ingenieros de EE.UU. crean un innovador dispositivo que puede convertir el aire en agua potable sin electricidad ni baterías

Espectáculos

Xiomy Kanashiro revela que le gustaría tener un hijo con Jefferson Farfán, pese a que él se realizó la vasectomía: “Tenemos que conversar”

Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Abogado de Samahara Lobatón apeló resolución del Ministerio de la Mujer que estaría evaluando la posibilidad de quitarle a sus hijos a la influencer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimiro Montesinos continuará en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025