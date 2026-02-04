HOYSuscripcion LR Focus

Muere Milka Franco Ahuanari, destacada artista shipibo-konibo, tras varios meses de lucha contra enfermedad

La comunidad artística del Perú se encuentra de luto tras el fallecimiento de Milka Franco Ahuanari. Hija de la muralista, referente del pueblo shipibo-konibo, pidió ayuda para trasladar a su madre a la selva.

Artista Milka Franco falleció este miércoles 4 de febrero.
Artista Milka Franco falleció este miércoles 4 de febrero. | Foto: Richard Hirano

La comunidad artística y cultural del Perú se viste de luto por el fallecimiento de Milka Franco Ahuanari, muralista y activista del pueblo indígena shipibo-konibo. La artista, nacida en Pucallpa, se convirtió en una voz de resistencia y memoria colectiva que llevó la cultura amazónica a los espacios públicos y visibilizó la dignidad de los pueblos originarios.

Su partida, confirmada la tarde del miércoles 4 de febrero por su hija, Juditza Carolin Vallés Franco, ha conmocionado a los usuarios en las redes sociales. Posteriormente, el Ministerio de Cultura le rindió un homenaje, en el que destacó que su legado permanecerá vivo en cada mural y en la memoria de quienes reconocen en su arte un puente entre tradición y lucha social.

Hija de Milka Franco Ahuanari solicita ayuda para traslado de cuerpo a la selva

A través del Colectivo Shipibas Muralistas, Carolin confirmó el fallecimiento de su madre, Milka Franco. En el mensaje compartido en redes sociales, contó que la última voluntad de la artista fue regresar a su tierra natal para ser despedida allí. "Su último deseo fue regresar a la selva, donde nació, para ser velada junto a su familia y junto a su hijita que partió hace muchos años. No quería quedarse sola en Lima. Esta fue su petición", se lee en la publicación.

Carolin explicó además que la familia necesita apoyo para cumplir con ese deseo. Hasta el momento, han reunido S/2.000 de los S/5.000 necesarios para trasladar el cuerpo a Pucallpa. Por ello, pidieron la solidaridad de la comunidad y compartieron un número de contacto en las redes del colectivo.

Hija Milka Franco pide ayuda para trasladar el cuerpo de su madre a la selva. Foto: Instagram/colectivoshipibasmuralistas

Hija Milka Franco pide ayuda para trasladar el cuerpo de su madre a la selva. Foto: Instagram/colectivoshipibasmuralistas

Ministerio de Cultura rinde homenaje a Milka Franco

El Ministerio de Cultura del Perú no tardó en compartir la noticia del deceso de Milka mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Milka Franco Ahuanari, destacada artista del pueblo indígena u originario Shipibo-Konibo, muralista y reconocida activista cultural", señaló la institución.

El mensaje incluyó un reconocimiento a su carrera y a la manera en que convirtió el arte en un acto de fortaleza. "A lo largo de su trayectoria, Milka Franco hizo del arte una voz de resistencia, identidad y memoria colectiva, llevando la cultura amazónica a los espacios públicos y visibilizando, a través de sus murales, la lucha y la dignidad de los pueblos indígenas", agregó el ministerio, que además expresó sus condolencias a la familia, amistades y a toda la comunidad shipibo-konibo.

Mincul rinde homenaje a la artista Milka Franco. Foto: Ministerio de Cultura

Mincul rinde homenaje a la artista Milka Franco. Foto: Ministerio de Cultura

Milka Franco y su lucha contra enfermedad

La repentina crisis de salud que sufrió Milka Franco Ahuanari a los 47 años en agosto de 2025 cambió por completo el rumbo de su vida y el de su familia. La artista fue internada de emergencia en Cusco y, tras un diagnóstico de apendicitis aguda con peritonitis generalizada, perdió gran parte de su intestino delgado, lo que la llevó a una larga hospitalización en Lima.

El panorama se volvió aún más difícil cuando los médicos confirmaron que apenas se conservaron 35 centímetros de su intestino, por lo que dependía de una alimentación parenteral intravenosa costosa. Su hija reveló que el seguro cubrió solo una parte del tratamiento y que la familia debía asumir gastos que superaban sus posibilidades. Ante esta situación, colectivos y amigos organizaron actividades para recaudar fondos, con la esperanza de que la artista superara esa batalla.

