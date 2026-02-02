¿Regresa a 'Al fondo hay sitio'? Bruno Odar sobre su posible regreso a la TV: "No rechazo ningún trabajo"

Bruno Odar volvió a referirse a su etapa en ‘Al fondo hay sitio’, serie en el que dio vida a Lucho González durante más de seis años. El actor peruano aclaró que su salida no fue una decisión propia y dejó abierta la posibilidad de regresar a la televisión. “No sé qué me depara el destino. De repente, por ahí vuelvo a una serie exitosa. No lo sé, pero no rechazo ningún trabajo”, señaló en una entrevista La República por su participación en la obra teatral ‘Peter Pan’.

El actor de 60 años destacó que su paso por la exitosa producción fue una experiencia inolvidable y la comparó con fenómenos televisivos históricos. Aunque actualmente está enfocado en proyectos teatrales y cinematográficos, no descartó volver a una serie de gran impacto en la pantalla chica.

TE RECOMENDAMOS CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Bruno Odar regresará a 'Al fondo hay sitio' como Luchito?

Durante la entrevista, Bruno Odar se sinceró sobre su salida de ‘Al fondo hay sitio’. “Se terminó y fue una experiencia única, en el sentido de que fue todo un fenómeno”, expresó. Incluso comparó el impacto de la serie con ‘El chavo del 8’, resaltando su relevancia en la historia de la televisión peruana.

Sus declaraciones surgen en un contexto en el que otros actores han dejado la producción en temporadas recientes. Sin embargo, el popular 'Luchito' recalcó que siempre guarda buenos recuerdos de la serie de América TV y dejó abierta la puerta a un eventual retorno con el personaje que lo marcó.

Bruno Odar interpretó a Lucho por más de 6 años. Foto: Instagram

¿Cómo fue el final de Lucho González en 'Al fondo hay sitio'?

El personaje de Lucho González tuvo una salida marcada por el drama y el escándalo. En la serie, fingió su muerte por segunda vez tras revelarse que tenía una tercera familia. La situación generó un fuerte conflicto con los González, especialmente cuando apareció Dora, personaje interpretado por Tula Rodríguez, junto al hijo de Lucho.

Este descubrimiento desató la furia de su entorno, y el personaje terminó siendo expulsado de la familia, incluso por Reyna Pachas, en la temporada 8 de la serie. Su historia dejó una huella importante en la ficción, lo que ha mantenido vigente la pregunta sobre un posible regreso del actor a la producción.