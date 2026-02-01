HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Muere Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de Apocalypto y Narcos, a los 55 años

El actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, dejó un legado destacado en cine, teatro y televisión. La noticia causó conmoción entre colegas y seguidores.

Muere Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano.
Muere Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano. | Composición LR / Google

El sábado 31 de enero de 2026 se confirmó la muerte del actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, a los 55 años. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) comunicó la lamentable noticia en sus redes sociales, expresando profundo pesar por la pérdida de uno de los artistas más destacados y polifacéticos del cine, teatro y televisión en México.

“La Asociación Nacional de Actores expresa su más profundo pesar por la pérdida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos solidarizamos con su familia, amistades y toda la comunidad artística. Descanse en paz”, indicó la ANDA mediante un comunicado oficial acompañado de imágenes del actor.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Muere Mo Soo Jin, estrella de k-pop y vocalista del grupo Acoustic Collabo, a los 27 años

lr.pe
El actor Gerardo Taracena falleció a los 55 años.

El actor Gerardo Taracena falleció a los 55 años.

Luego de conocerse la noticia, colegas, amistades y reconocidas personalidades del espectáculo manifestaron su consternación, resaltando la dedicación, el talento y la calidad humana del intérprete.

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació en marzo de 1970 en la Ciudad de México y desde muy joven mostró inclinación por las artes escénicas. Su formación actoral comenzó al integrarse a un grupo de teatro durante la escuela, y más adelante profundizó sus estudios en Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, etapa que consolidó su perspectiva artística y profesional.

Entre 1992 y 1996, participó en festivales internacionales de teatro y danza junto al grupo peruano “Integro”, experiencia que fortaleció su versatilidad tanto en la actuación como en la danza antes de dar el salto definitivo al cine y la televisión. Su carrera cinematográfica se inició en los años noventa, y con el tiempo logró posicionarse como un actor de carácter reconocido a nivel internacional.

PUEDES VER: Trump se niega a destituir a Kristi Noem como jefa del DHS y calificó la muerte de Alex Pretti como un 'incidente desafortunado'

lr.pe

Uno de los roles que marcó su trayectoria fue 'Ojo Medio' en Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, papel que le abrió las puertas al reconocimiento mundial. A esta destacada participación se sumaron proyectos de alto perfil como Hombre en llamas, Atrapen al gringo, El infierno y Salvando al soldado Pérez, consolidando su prestigio dentro de la industria audiovisual.

Gerardo Taracena y su paso por la danza

Además de destacarse como actor, Taracena exploró el mundo musical al crear el grupo Los Jilgueros de Rosarito, mostrando su talento artístico en distintas disciplinas.

El fallecimiento de Gerardo Taracena deja un vacío significativo en el ámbito cultural tanto en México como a nivel internacional. No obstante, su legado perdura mediante una filmografía variada y una trayectoria forjada con dedicación, disciplina y amor por las artes escénicas.

Notas relacionadas
Pelea de trabajadores de Hidrandina por presunto hostigamiento laboral deja un muerto y 3 heridos en Trujillo

Pelea de trabajadores de Hidrandina por presunto hostigamiento laboral deja un muerto y 3 heridos en Trujillo

LEER MÁS
Muere Mo Soo Jin, estrella de k-pop y vocalista del grupo Acoustic Collabo, a los 27 años

Muere Mo Soo Jin, estrella de k-pop y vocalista del grupo Acoustic Collabo, a los 27 años

LEER MÁS
Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

LEER MÁS
Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025