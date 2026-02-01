El sábado 31 de enero de 2026 se confirmó la muerte del actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, a los 55 años. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) comunicó la lamentable noticia en sus redes sociales, expresando profundo pesar por la pérdida de uno de los artistas más destacados y polifacéticos del cine, teatro y televisión en México.

“La Asociación Nacional de Actores expresa su más profundo pesar por la pérdida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos solidarizamos con su familia, amistades y toda la comunidad artística. Descanse en paz”, indicó la ANDA mediante un comunicado oficial acompañado de imágenes del actor.

El actor Gerardo Taracena falleció a los 55 años.

Luego de conocerse la noticia, colegas, amistades y reconocidas personalidades del espectáculo manifestaron su consternación, resaltando la dedicación, el talento y la calidad humana del intérprete.

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació en marzo de 1970 en la Ciudad de México y desde muy joven mostró inclinación por las artes escénicas. Su formación actoral comenzó al integrarse a un grupo de teatro durante la escuela, y más adelante profundizó sus estudios en Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, etapa que consolidó su perspectiva artística y profesional.

Entre 1992 y 1996, participó en festivales internacionales de teatro y danza junto al grupo peruano “Integro”, experiencia que fortaleció su versatilidad tanto en la actuación como en la danza antes de dar el salto definitivo al cine y la televisión. Su carrera cinematográfica se inició en los años noventa, y con el tiempo logró posicionarse como un actor de carácter reconocido a nivel internacional.

Uno de los roles que marcó su trayectoria fue 'Ojo Medio' en Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, papel que le abrió las puertas al reconocimiento mundial. A esta destacada participación se sumaron proyectos de alto perfil como Hombre en llamas, Atrapen al gringo, El infierno y Salvando al soldado Pérez, consolidando su prestigio dentro de la industria audiovisual.

Gerardo Taracena y su paso por la danza

Además de destacarse como actor, Taracena exploró el mundo musical al crear el grupo Los Jilgueros de Rosarito, mostrando su talento artístico en distintas disciplinas.

El fallecimiento de Gerardo Taracena deja un vacío significativo en el ámbito cultural tanto en México como a nivel internacional. No obstante, su legado perdura mediante una filmografía variada y una trayectoria forjada con dedicación, disciplina y amor por las artes escénicas.