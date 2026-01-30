HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

Muere Mo Soo Jin, estrella de k-pop y vocalista del grupo Acoustic Collabo, a los 27 años

La agencia de la cantante coreana confirmó su fallecimiento y pidió respeto para la familia, que decidió mantener en privado las causas de su muerte y realizar ceremonias fúnebres en estricta intimidad.

Mo Soo Jin falleció el 25 de enero de 2026. Foto: composición LR/difusión
La industria del k-pop se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Mo Soo Jin, vocalista del grupo Acoustic Collabo, a los 27 años. La noticia fue anunciada por su agencia, Panic Button, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, en el que pidieron respeto y privacidad para la familia de la artista en este difícil momento.

“Los miembros de la familia están profundamente entristecidos por el repentino… Según los deseos de la familia en duelo, decidimos no revelar detalles incluyendo la causa de la muerte del fallecido. Pedimos su comprensión”, señala parte del mensaje, en el que también solicitan evitar especulaciones y rumores en torno a su partida.

Mo Soo Jin, vocalista de Acoustic Collabo, falleció el 25 de enero

De acuerdo con la información difundida por su entorno, la cantante falleció el miércoles 25 de enero. Sus funerales se realizaron de manera estrictamente privada, únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos. Sus restos fueron trasladados al Eden Memorial Park en Namyangju el 28 de enero.

La agencia reiteró que todos los arreglos se llevaron a cabo con total discreción. “Todos los arreglos funerarios se llevarán a cabo en silencio y en privado, con sólo familiares, familiares y conocidos asistiendo a los deseos de la familia en duelo. Espero que todos lloren en silencio para que el viaje final del difunto sea pacífico”, añadieron en el comunicado oficial.

Comunicado de la agencia de Mo Soo Jin. Foto: Instagram

¿Quién fue Mo Soo Jin, estrella k-pop que falleció a los 27 años?

Mo Soo Jin nació en 1999, se unió a Acoustic Collabo en 2020, en el que destacó por su voz y estilo. Antes de integrarse al grupo, se formó en reconocidas escuelas para idols en Corea del Sur, espacios donde perfeccionó su talento artístico. Sin embargo, en 2022 enfrentó problemas legales con su antigua agencia, situación que finalmente se resolvió en 2024 a su favor, permitiéndole continuar su camino en la música sin conflictos contractuales.

Dentro de Acoustic Collabo, participó en proyectos importantes como el álbum 'Good to be with You', además de diversas colaboraciones con otros artistas. En junio de 2025 dio un nuevo paso en su trayectoria al lanzar su primer tema como solista, titulado 'Your Universe', el cual marcó el inicio de una nueva etapa musical que se ve empañada por su partida.

