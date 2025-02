El presentador de televisión Adolfo Aguilar utilizó sus redes sociales para responder a las críticas y ataques que ha recibido tras pedirle matrimonio a su novio venezolano, José Ortiz. Vale recordar que semanas atrás, durante la culminación de una obra de teatro en la que el actor peruano formaba parte del elenco, sorprendió a los espectadores al arrodillarse y pedirle a su pareja que se casara con él.

Si bien el matrimonio igualitario aún no está reconocido en Perú, el gesto emocionó a muchos en las redes sociales, quienes lo felicitaron, aunque otro grupo lo rechazó. Por esta razón, Adolfo decidió no ignorar los comentarios y compartió un video en Instagram mostrando todas las críticas e incluso las faltas de respeto que recibió por parte de algunos cibernautas.

Adolfo Aguilar responde a las críticas tras pedirle matrimonio a su novio

Adolfo Aguilar, de 52 años, no se quedó callado ante los comentarios negativos. Con gran seguridad, el presentador seleccionó las críticas más duras que recibió en Instagram y decidió enfrentarlas una por una. “Tengo algunas respuestas a algunos comentarios que me han hecho en este video”, expresó Aguilar al inicio de su mensaje, mientras, relajado en un sofá, mostraba en pantalla cada mensaje para leerlo en voz alta y dar su respuesta.

“¿Quién taladra a quién?”, fue el irrespetuoso comentario que colocó un usuario, al que el presentador de televisión respondió con ironía y a su estilo característico. “La gente de Luz del Sur tiene su taladro, hacen hueco en la vereda, ellos son los que taladran”, dijo muy sonriente. Otro cibernauta escribió,“¿Cómo le explicamos a los niños?”, allí Aguilar le aseguró de que el amor es simplemente amor. “Diciéndoles que el amor es el amor, nada más”.

Otro usuario afirmó que el Estado no debería permitir el amor LGBT. Ante esta polémica, Aguilar, con un tono directo, reconoció que la legislación actual aún no ampara a todas las formas de amor. “¿De qué hablas? Si el estado no lo permite, no existe la unión civil, no existe el matrimonio igualitario. No sé de qué habla, infórmate primero”, le dijo el expresentador de ‘Yo soy’ y quien también fue vinculado tiempo atrás con Karen Schwarz.

Así fue la pedida de mano de Adolfo Aguilar a su novio José Ortiz

Adolfo Aguilar protagonizó un momento inolvidable durante la última función de ‘Cantar hasta morir’ al sorprender a su pareja, José Antonio Ortiz Fernández, con una emotiva propuesta de matrimonio. Al final de la obra, el conductor tomó el micrófono, compartió imágenes de su relación y, visiblemente emocionado, se arrodilló para pedirle matrimonio.

José Antonio aceptó de inmediato, sellando el momento con un beso entre aplausos del público. Más tarde, Aguilar compartió el emotivo instante en sus redes sociales con un mensaje de amor y gratitud. “Cuando encuentras a la persona indicada, no hay mucho que pensar. Eres el correcto hoy, siempre. Te amo y nunca dejaré de hacerlo”, dijo el actor.